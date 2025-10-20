A- A+

ANA MARIA BRAGA Ana Maria Braga comemora os 26 anos do "Mais Você", na Globo; saiba mais A apresentadora ganhou homenagens e adiantou que a semana será de celebrações

A apresentadora mais popular da TV brasileira celebrou, na manhã de hoje (20), os 26 anos do seu programa na Globo, o vespertino "Mais Você".

Como era de se esperar, Ana Maria Braga ganhou homenagens, como a dos motofretistas, além de uma decoração especial no estúdio, vinheta original como trilha sonora e uma torta ornamentada com flores.







No total, de acordo com o Gshow, ao longo dos anos foram exibidas 6.443 edições do "Mais Você".

Ana Maria Braga adiantou ainda que a semana inteira será de comemorações e lembranças de momentos inesquecíveis do programa.

"A data redonda, o dia da estreia foi no sábado, dia 18. Nós completamos os 26 anos no ar. São 6443 programas. Eu disse 6443 programas, como se fosse uma novela, de quase 6500 capítulos. Para você ter uma ideia, 'Vale Tudo', que acabou na sexta-feira, foram 173 capítulos", disse Ana Maria.



