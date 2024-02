A- A+

Dengue Ana Maria Braga desabafa ao contar sobre o estado de saúde do seu filho, que está com dengue Apresentadora falou sobre o aumento de casos da doença no Brasil

Durante o Mais Você desta segunda-feira, 5, Ana Maria Braga, revelou que Pedro Maffei, seu filho, foi diagnosticado com dengue. A apresentadora falou sobre o aumento de casos da doença no Brasil e deu detalhes sobre o estado de saúde do filho.



"Entre os infectados eu devo dizer que o meu filho foi um deles, o Pedro José. Uma semana de cama, dói o corpo inteiro, vocês não fazem ideia. Dói tudo... Eu nunca tinha convivido de perto com a dengue", disse.

A apresentadora ressaltou que seu filho está bem, mas segue fazendo exames diariamente. Ana Maria Braga também especificou que a dengue de seu filho não é hemorrágica.



Ela ainda pediu que os espectadores tomassem cuidado com a doença. "Cada um de nos pode ser um agente de combate desse mosquito. Todo mundo já sabe que ele se prolifera na água parada", alertou.



Pedro Maffei tem 39 anos e é diretor de fotografia. Casado com Manuela Corano, ele é pai de Bento, de 11 anos. Pedro é filho da apresentadora com Eduardo Carvalho, com quem Ana foi casada por 12 anos.



No programa desta segunda-feira, Ana Maria Braga também recebeu o último eliminado do The Masked Singer Brasil, Supla, que participou do reality show fantasiado de Livro.

