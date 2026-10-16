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famosos Ana Maria Braga diz que já fez aborto: "Achava que não tinha outro caminho" Apresentadora descartou ser feminista, mas disse ser a favor da legalização do aborto

A apresentadora Ana Maria Braga, do Mais Você, revelou que já fez um aborto. Ana Maria falou pela primeira vez sobre o assunto em uma entrevista à revista Veja nesta sexta-feira, 16. Ela também descartou ser feminista, mas disse ser a favor da legalização do aborto.

"Foi péssimo", disse Ana Maria sobre o procedimento. Segundo a apresentadora, o aborto foi realizado quando passava por uma situação financeira ruim. "Não recomendo. Embora não fosse muito nova, naquele momento da vida ainda nem conseguia me sustentar direito e achava que não tinha outro caminho. Não guardo culpa "

Sobre a legalização, ela afirmou avaliar que "a decisão deve ser sempre da mulher". "Sou defensora da liberdade individual. É a mulher, com a consciência dela, que deve decidir o que fazer com o ser que está gerando", comentou.

Ana Maria também refletiu sobre a finitude e descartou parar de trabalhar, apesar de já ser aposentada por lei. "Não penso na morte, nem mesmo agora, com 77 anos. Enxergo a questão da seguinte forma: sei que tenho mais tempo de vida para trás do que para frente, mas vou viver até os 110. Essa é a minha meta. Isso se a medicina não me der mais uma década", brincou.

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