Ana Maria Braga e equipe do Mais Você passam mal após provarem receita
O doce, uma barra de chocolate feita com óleo de coco e cacau em pó, acabou provocando desconforto estomacal em quem participou da degustação
Ana Maria Braga contou, durante o Mais Você desta quarta-feira (22) que ela e parte da equipe do programa passaram mal depois de experimentarem uma receita preparada ao vivo. O doce, uma barra de chocolate feita com óleo de coco e cacau em pó, acabou provocando desconforto estomacal em quem participou da degustação.
Inicialmente, a receita foi aprovada pelos participantes. Pouco depois, no entanto, a apresentadora revelou que começou a sentir um forte mal-estar.
"Para quem não está acostumado a comer óleo de coco, é muito pesado. Eu estou com uma dor de estômago danada", afirmou. "Parece que tem um tijolo no meu estômago", completou Juju Massaoka.
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Ana Maria explicou que costuma evitar alimentos muito gordurosos e acredita que a quantidade de óleo de coco utilizada na preparação foi a responsável pelo desconforto. "Dá um pouco de ânsia. Eu não estou acostumada a comer gordura, tenho uma certa restrição a muita gordura, não como coisa gordurosa. Uma quantidade dessa, para mim, foi muito", disse.
O episódio ainda rendeu uma brincadeira de Louro Mané, que comentou que "metade da equipe" estava no banheiro. Em seguida, Ana Maria aproveitou para alertar quem pretende reproduzir a receita em casa. "Estou chamando atenção porque tem gente aqui com dor de barriga. Só para avisar para você tomar cuidado", afirmou.