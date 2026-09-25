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Artistas Ana Maria Braga e famosos defendem Gil do Vigor após críticas; entenda a polêmica Apoio da apresentadora se deu após o repórter do Fantástico ter debochado de Gil, que havia comemorado a aceitação de dois artigos pela Sociedade Brasileira de Econometria (SBE)

A apresentadora Ana Maria Braga e outros famosos saíram em defesa de Gil do Vigor, 35 anos, após o pesquisador ser criticado pelo jornalista da Globo Álvaro Pereira Jr.. "Eu tenho um orgulho danado de tudo que você vem construindo durante todo esse tempo. Não dê importância para aquilo que não é importante. Siga em frente sempre. Amo você!", escreveu Ana Maria.

O apoio da apresentadora se deu após o repórter do Fantástico ter debochado de Gil, que havia comemorado a aceitação de dois artigos pela Sociedade Brasileira de Econometria (SBE). "Também conhecido como: nenhuma revista estrangeira aceitou meus artigos", ironizou no X (antigo Twitter). Álvaro ainda chamou Gil de "falso acadêmico" antes de tornar seu perfil na rede social privado.

Gil postou um vídeo rebatendo os comentários do repórter e, além do apoio de Ana Maria, recebeu mensagens positivas de outras celebridades.

Questionar minha excelência como acadêmico por ter trabalhos aceitos em uma conferência brasileira, sendo ela extremamente relevante mundialmente, mostra sua falta de noção e de respeito. Ainda assim, seguem alguns aceites de artigos solo em conferências INTERNACIONAIS. https://t.co/pEhDrTj17T pic.twitter.com/R5msoJFjru GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) September 24, 2026

"Você tem meu total respeito e apoio. Segue o baile. Deixe os que te atacam falando sozinhos e se consumindo pela inveja. Linda demais a sua trajetória", escreveu Astrid Fontenelle nos comentários da publicação.

A jornalista e comentarista Ana Thaís Matos também deixou seu apoio ao economista: "Além de tudo o que você falou sobre perseverar de onde saiu, ainda conseguiu influenciar muita gente a acreditar no estudo mesmo com o conforto financeiro, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu sou jornalista que cubro esportes e isso não me faz uma atleta, então tenho como obrigação e ética da minha profissão respeitar e considerar a experiência prática de um par. Siga nos influenciando, siga incomodando essa gente classista que não suporta o sucesso de quem veio de onde viemos", elogiou.

Tati Machado, colega de Gil no Mais Você, também prestou seu apoio. "Acadêmico, dedicado! Comemore todos os seus méritos. E tenha certeza de que eu estarei aqui do ladinho para comemorar contigo cada um. Te amo!", declarou.

Gil do Vigor é graduado, mestre e doutor em Economia. Ele cursou graduação e mestrado em Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e concluiu o doutorado na Universidade da California, em Davis, nos Estados Unidos, em junho deste ano.

"Não aceitem que ninguém desmereça vocês ou suas conquistas. Não importa quem seja", declarou Gil.

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