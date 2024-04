A- A+

FAMOSOS Ana Maria Braga fala sobre câncer de ânus: "Tinha uma chance mínima de sobrevivência" Apresentadora foi diagnosticada com tumor decorrente de infecção por HPV e fez campanha pela vacina em reportagem do Fantástico

Em uma reportagem do Fantástico sobre HPV e a importância da vacina para prevenir infecções que levam a câncer, Ana Maria Braga falou sobre a doença que teve 2001. A apresentadora, que não era vacinada, enfrentou um tumor no ânus ocasionado por infecção pelo vírus.

"Tinha uma chance mínima de sobrevivência", disse Ana, que precisou fazer quimioterapia.

A apresentadora fez campanha pela vacina, que é dada pelo SUS gratuitamente a crianças de 9 a 14 anos, de ambos os sexos.

"Tem agora a vacina meu Cristo, isso é ouro puro", falou.

Ana Maria também deixou a mensagem sobre a importância de não se estigmar infectados por HPV, visto que a principal forma de transmissão é via sexual.

"Você não tem que se sentir culpada de ser sexualmente ativa. Toda mãe é sexualmente ativa".





A vacina é extremamente importante na prevenção do câncer do colo do útero, o terceiro que mais mata mulheres no Brasil.

Em clínicas particulares, há vacinas disponíveis para maiores de 14 anos por cerca de R$ 1 mil a dose.

