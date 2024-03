A- A+

TELEVISÃO Ana Maria Braga lembra ajuda de Regina Casé em início na Globo: 'Fiquei insegura' Casé foi convidada do "Mais Você" desta sexta-feira (29)

Regina Casé, de 70 anos, foi a convidada do programa Mais Você, da TV Globo, nesta sexta-feira, 29. Durante o programa, a apresentadora Ana Maria Braga, de 74, agradeceu a atriz por tê-la ajudado no início de sua trajetória na emissora, quando participou do programa Muvuca.

A atração, que foi exibida entre 1998 e 2000, era comandada por Regina e contava com entrevistas, realizadas dentro de uma casa. "Logo que cheguei na Globo, você me convidou para participar do seu programa, fazendo uma personagem de época", disse Ana Maria





"Eu [estava] morta de vergonha. Primeiro que eu não te conhecia. Estava insegura diante de uma estrela como você naquela época já Fiquei insegura. Falei: 'Meu deus, como vou atuar aqui?’. Aquela cabeça cheia de cachinhos", continuou.

A apresentadora disse que, apesar do nervosismo, foi muito bem recebida por Regina. "Queria agradecer porque é uma lembrança muito querida na minha vida profissional", disse.



A atriz, em seguida, respondeu: "Para mim também. Sou sua fã. Gosto muito de você, adoro sua espontaneidade, sua sinceridade. Você é totalmente autêntica, genuína e verdadeira".

Regina Casé participou do Mais Você para divulgar Dona Lurdes - O Filme, longa sobre a personagem Dona Lurdes, protagonista da novela (e depois seriado) Amor de Mãe, interpretada pela apresentadora entre 2019 e 2021. O filme chegou aos cinemas na quinta, 28 de março.

