televisão Ana Maria Braga se aventura no horário nobre à frente do "Chef de Alto Nível" "Chef de Alto Nível" é exibido terças e quintas, às 22h40, na Globo

Os rumores de aposentadoria rondam Ana Maria Braga há alguns bons anos. Há mais de quatro décadas na tevê, a apresentadora do “Mais Você” faz questão de afastar qualquer notícia sobre sua saída da frente das câmeras. E desde meados de julho, Ana Maria não só tem negado qualquer remota chance de aposentadoria como também decidiu dobrar sua carga horária na televisão. Pela primeira vez desde sua chegada à Globo, a apresentadora do tradicional matinal e está à frente também do novíssimo “Chef de Alto Nível”, que vai ao ar no horário nobre da emissora, logo após “Vale Tudo”.

“Nunca foi o meu sonho (ter programa no horário nobre). Nunca apresentei um projeto para casa, dizendo, ‘Olha, eu quero fazer esse programa à noite’. Eu não teria coragem de largar o ‘Mais Você’. Desta vez, essa condição me foi dada, e eu estou muito feliz de poder estar no lar das pessoas no período da noite. Eu me sinto fazendo um programa black tie”, explica Ana Maria, que precisou se ausentar por um breve período do “Mais Você” para finalizar as gravações do talent show de gastronomia.



Com 25 anos de Globo e pioneira no universo de realities gastronômicos da emissora, a apresentadora chegou a se surpreender com o convite da casa e, inclusive, duvidou se conseguiria lidar com a responsabilidade, mesmo após tantos anos no vídeo.

“Fiquei arrepiada com o convite. Acho que foi uma das maiores emoções da minha vida. Já assisti a três das edições do programa original e eu diria que no Brasil ainda não foi feito nada parecido com o que está sendo feito aqui. É uma coisa fantástica. Cada dia é uma experiência, a gente chora, a gente vive, a gente se diverte. O povo brasileiro tem alma, tem coração”, valoriza.



Durante a competição, os 24 cozinheiros se dividem na realização de provas individuais e em grupo que podem acontecer em três níveis de cozinhas: porão, afetiva e high-tech. Cada um tem a oportunidade de mostrar suas habilidades enfrentando grandes desafios, além de desenvolver seu talento, com direito à mentoria e avaliação dos renomados chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Com as gravações finalizadas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Ana Maria ressalta as dificuldades enfrentadas a cada eliminação. “Desde o começo, o primeiro que a gente teve de dizer tchau, por obrigação do jogo, sofremos um pouquinho. Depois, fomos convivendo mais e cada eliminação foi sofrida. É uma vergonha (risos)! A gente se apega, não adianta. Todo mundo que cozinha e sabe cozinhar é muito boa gente”, aponta.



Ao longo dos trabalhos, Ana Maria também estendeu relações com o trio de chefes mentores. A apresentadora já conhecia Alex Atala há alguns anos, tendo inclusive uma relação bastante pessoal com o jurado. “Ele já participou do meu programa algumas vezes e faz parte também da minha vida pessoal. Minha filha, inclusive, fez estágio no restaurante dele há muito tempo. Tenho gratidão por ele desde essa época. E ele é um grande chef, uma referência para nós brasileiros no mundo”, elogia Ana Maria, que também valoriza as presenças de Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

“O Jeffinho é uma figura amada. Tenho a felicidade de tê-lo por perto também. Minha fazenda é próxima ao lugar onde ele usa o soro do queijo na engorda dos porcos. E a Renata Vanzetto é um fenômeno. Ela está sempre ligada no 220, fazendo coisas o tempo todo, tem 12 restaurantes, algo que nunca imaginei”, completa.

