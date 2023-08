A- A+

TELEVISÃO Ana Maria Braga vai deixar o "Mais Você"? Apresentadora desmente boato sobre sua aposentadoria De acordo com a assessoria de imprensa da loira, ela não pretende deixar a Globo no próximo ano

Ana Maria Braga não deve deixar a apresentação do “Mais Você”. O boato de que ela havia comunicado à Globo sua intenção de se aposentar no próximo ano foi desmentida, nesta segunda-feira (7), pela apresentadora.

Segundo uma matéria publicada pelo jornal Extra, nesta segunda-feira (7), Ana Maria estaria planejando deixar a TV para ficar mais tempo com a família, viajando e descansando. Ainda de acordo com o veículo, nomes como Paola Carosella, Rita Lobo e Eliana estariam cotados para substituí-la nas manhãs da Globo.

Ao site F5, do jornal Folha de S. Paulo, no entanto, a assessoria de imprensa da apresentadora negou sua saída da emissora. “Isso não é verdade”, afirmou. Também ao site Hugo Gloss, a equipe da apresentadora desmentiu a informação do jornal Extra.



Após o pronunciamento oficial de Ana Maria, o jornal Extra apagou a nota. No próximo ano, a apresentadora completará 24 anos no ar com o “Mais Você”.



