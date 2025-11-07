A- A+

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Ana Maria Gonçalves toma posse na ABL com roupa confeccionada por profissionais da Portela Escola levou para a Avenida em 2024 enredo baseado no livro da autora "Um defeito de cor"

A escritora Ana Maria Gonçalves, 13ª mulher a assumir uma vaga na Academia Brasileira de Letras (ABL) e a primeira negra, toma posse nesta sexta-feira usando um traje feito especialmente para ela por um grupo de profissionais da Portela, liderados pelo carnavalesco André Rodrigues. A parceria entre a escola e autora começou em 2024, quando a azul e branca de Oswaldo Cruz e Madureira levou para a Sapucaí um enredo baseado no livro "Um defeito de cor", com o qual conquistou diversos prêmios, incluindo o Estandarte de Ouro de melhor escola após três décadas. O desfile também impulsionou as vendas do livro.

Responsável pela coordenação do trabalho, o carnavalesco André Rodrigues acompanhou todas as etapas do processo criativo, desenvolvido em diálogo com a escritora. A peça, no tom verde — cor do tradicional "fardão" usado pelos imortais — e com detalhes em dourado nas mangas e na gola, reúne elementos ligados à trajetória da escritora e à valorização da cultura negra.

— Não é apenas a construção física da roupa, mas o simbólico também importa. Isso mostra a potência dos nossos artistas e da capacidade da escola de samba de dialogar com diversos universos — destacou o carnavalesco.

A iniciativa marca a primeira vez que o traje de um imortal da ABL é produzido por uma escola de samba. A elaboração da peça feita no ateliê do barracão, na Cidade do Samba, contou com o trabalho de três profissionais: João Vitor Ferreira, Raayane Costa e Anthony Albuquerque.

Para o presidente da Portela, Junior Escafura, o momento reforça a relevância cultural da agremiação.

—A Portela é uma escola historicamente preta, formada por artistas que transformam ancestralidade em arte. Ver uma mulher como Ana Maria Gonçalves ser imortalizada na Academia Brasileira de Letras, vestindo uma criação confeccionada por nossos profissionais, é motivo de orgulho e reafirmação da nossa identidade. É a prova de que seguimos honrando o legado de Paulo da Portela e mostrando que o talento de Oswaldo Cruz e Madureira também alcança a imortalidade—, afirma.

