Ana Maria levava próprias panelas para programa na Record antes de ser demitida

A- A+

A apresentadora Ana Maria Braga participou do episódio mais recente do podcast PodPah, no qual revelou detalhes sobre sua polêmica demissão da Record TV. Ela surpreendeu os espectadores ao confidenciar que precisava levar suas próprias panelas para gravar seu programa.

A comunicadora trabalhou na emissora antes de entrar na Rede Globo, entre 1993 e 1999, onde apresentou o Note e Anote e o Programa Ana Maria Braga. "Não tinha nada e eu trazia coisas de casa: não tinha panelas, não tinha garfo e começou assim", revelou.

Ana Maria Braga ainda disse que o cenário era pintado, simulando os eletrodomésticos e deu detalhes sobre a sua polêmica saída da Record TV - ela alegou ter sido demitida sem justa causa.

A convidada do podcast ainda contou que solicitou um equipamento necessário para a gravação do programa e que a resposta que recebeu foi: "Não vai dar, e se não estiver satisfeita a porta da rua é a serventia da casa".

Ela conta que a conversa com a chefia não se deu de forma amigável. "Eu levantei e disse: a gente tem programa segunda-feira, eu vou embora e não volto mais, mas se o senhor quiser, eu fico a semana que vem para o senhor encontrar uma pessoa para colocar no meu lugar’. Ele disse que não precisava "

Ana Maria recorreu à Justiça e ganhou o processo movido contra a emissora 10 anos depois. Desde 1999, ela apresenta o Mais Você, na Rede Globo.



Veja também

Band Zeca Camargo tem contrato com a Band encerrado após 4 anos: "Vamos para outros rumos"