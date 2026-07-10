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ENTREVISTA Ana Maria Machado é entrevistada no Roda Viva da próxima segunda-feira (13) Imortal da Academia Brasileira de Letras do programa de entrevistas da TV Cultura, para discutir sua trajetória, o incentivo à leitura e os desafios enfrentados pelo livro na atualidade.

A escritora Ana Maria Machado será a entrevistada da próxima edição do Roda Viva, exibida nesta segunda-feira (13), às 22h, pela TV Cultura.

Integrante da cadeira nº 1 da Academia Brasileira de Letras (ABL), a autora falará sobre sua carreira, a importância da literatura na formação de leitores, os bastidores de seu processo criativo e questões ligadas à educação brasileira.

A conversa também deve abordar os efeitos da censura estimulada pelas redes sociais sobre a produção e a circulação de obras literárias.

Referência da literatura nacional, Ana Maria Machado consolidou uma trajetória que atravessa diferentes gerações de leitores, especialmente por títulos destinados ao público infantojuvenil, entre eles Bisa Bia, Bisa Bel.

Durante a entrevista, a autora também comentará seus livros voltados ao público adulto e refletirá sobre imaginação, escrita e criação literária.

Eleita para a Academia Brasileira de Letras em 2003, a escritora reúne uma produção com mais de cem livros publicados e traduzidos para diversos idiomas.

Ao longo da carreira, recebeu distinções de destaque no Brasil e no exterior, incluindo o Prêmio Hans Christian Andersen, considerado a principal honraria internacional da literatura infantojuvenil.

A bancada de entrevistadores será composta pelas jornalistas Cristiane Rogerio, pesquisadora da área de livros e infâncias e colunista da revista Crescer; Iara Biderman, escritora e editora da revista Quatro Cinco Um; Maria Fernanda Rodrigues, editora de Cultura do Estadão; Ruan de Sousa Gabriel, repórter de O Globo; Walter Porto, editor de Livros da Folha de S.Paulo; e por Manuel da Costa Pinto, apresentador do programa Entrelinhas, da TV Cultura. O cartunista Eduardo Baptistão participa da edição com suas ilustrações.

Apresentado por Ernesto Paglia, o Roda Viva será transmitido pela TV Cultura, com exibição simultânea no canal oficial da emissora no YouTube e em seu site.

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