Ana Maria Machado lança livro infantil inédito na Bienal do Rio; confira detalhes

Ana Maria Machado está de volta ao cenário literário com o lançamento de seu mais recente livro infantil, intitulado "A Festa da Lua", na Bienal do Rio. Publicada pela Global Editora, a obra é o primeiro trabalho da autora após o período de isolamento social, e conta com ilustrações de Simone Matias.

"A Festa da Lua" é uma história encantadora que apresenta o protagonista, um menino chamado Caê, como um observador atento do mundo ao seu redor. Desde as coisas mais simples, como cachorros na calçada, até as mais fantásticas aos olhos de uma criança, como a complexidade da natureza, o livro nos leva a redescobrir os pormenores em nosso cotidiano. Ao comentar sobre a narrativa, Ana Maria Machado afirmou:

É uma história simples, sobre o maravilhamento de uma criança pequena ao descobrir o mundo. Celebra a poesia que a infância encontra nas coisas miúdas da vida e, ao mesmo tempo, chama a atenção para elementos de observação científica do que encontramos a nossa volta.

Nesta sexta-feira (01), às 17h, a escritora participará de uma mesa de debate no evento de abertura da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, ao lado de outros grandes nomes, como Maurício de Sousa, Ruy Castro, Thalita Rebouças, Clara Alves, e mediação de Rosa Maria Araújo.

Sobre a autora:

Ana Maria Machado é carioca e começou sua carreira como pintora. Após se formar em Letras Neolatinas, fez pós-graduação na França, onde também lecionou na Sorbonne, em 19701971. Deu aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Como jornalista, trabalhou no Brasil e no exterior. Publicou mais de cem títulos, tanto para adultos como para crianças. Seus livros venderam mais de 20 milhões de exemplares e têm sido objeto de numerosas teses universitárias — inclusive fora do país. Sua obra para crianças e jovens está traduzida e publicada em mais de vinte países e recebeu todos os principais prêmios no Brasil (incluindo três Jabutis) e alguns no exterior.

Sobre a ilustradora:

Simone Matias nasceu em Santos/SP, é ilustradora e professora de Arte. Estudou ilustração na Scuola Internazionale d’Illustrazione, em Sàrmede, Itália, e desenho/pintura em The Florence Academy of Art, em New Jersey, Estados Unidos. Hoje tem mais de 60 publicações. Recebeu em 2016 o Selo Distinção Cátedra 10, concedido pela Cátedra Unesco de Leitura e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), por um de seus livros.

