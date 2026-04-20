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BBB26 Ana Paula chora ao contar sobre morte do pai para Milena: "Não faz sentido" Gerardo Renault morreu no domingo (19), aos 96 anos

Após a confirmação de que está na final do BBB26, Ana Paula Renault desabou em lágrimas e revelou para Milena que foi informada sobre a morte do pai, Gerardo Renault.

Na área externa, a sister caiu no gramado em lágrimas e disse que achou que seria eliminada no último paredão da edição quando foi chamada para ser informada da perda do pai.



"Tia Milena, meu pai morreu. A minha falou que era pra eu esperar que ela tava vindo. Eu achei que fosse sair, que ela tava vindo me buscar", contou.

Com a notícia, Milena ficou muito nervosa, e não soube como reagir. "Eu não consigo imaginar o que você tá passando, cara", disse, também em lágrimas.

Ana Paula a tranquilizou. "Eu não tô nem sentindo. Eu não tô entendendo. Eu te juro que não tô entendendo. Não faz sentido nenhum isso", disse.



Veja o vídeo:

Ana Paula revela para Milena que seu pai morreu, e conta que achou que a irmã tinha dito pra ela não desistir do programa porque ela sairia agora no paredão. #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/y2xYpx6Aym — TV Globo (@tvglobo) April 20, 2026



Gerardo Renault morreu no domingo (19), aos 96 anos. Segundo a família, em vídeo publicado nas redes sociais, ele torcia pela filha e tinha o desejo de que ela seguisse à final para vencer o programa. Inicialmente, os familiares optaram por não dar a notícia para Ana Paula, mas mudaram de ideia e relataram tudo.

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