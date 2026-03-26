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BBB 26 Ana Paula Renault conquista a primeira liderança no BBB 26 na 11ª Prova do Líder A mineira é a primeira participante garantida no Top 10 do reality

Olha ela! A prova do líder do Big Brother Brasil 26, realizada nesta quinta-feira (26), consagrou Ana Paula Renault como a Líder da semana. Este é o primeiro reinado da Veterana, dez anos depois da sua participação no BBB 16, além de garantir presença no Top 10 desta nova edição do reality.

11ª Prova do Líder

Mais uma vez, a direção do programa dividiu a prova em duas etapas.

A fase classificatória da Prova do Líder aconteceu durante a tarde, antes do programa ao vivo. Na disputa, cada participante precisou reorganizar as peças de um tabuleiro no menor tempo possível, com o objetivo de deixar as quatro peças com a letra B na parte superior da mesa de jogo, conforme indicado pelas setas, movimentando as pedras na vertical e horizontal.

Alberto Cowboy, Ana Paula Renault e Leandro Boneco avançaram para a etapa final da décima primeira Prova do Líder. Os participantes tiveram os três melhores desempenhos na primeira fase: Alberto, com 28 segundos; Leandro, com 38 segundos; e Ana Paula, com 57 segundos.

A prova final foi dividida em dois momentos, em uma espécie de campo minado. Na primeira fase, os três participantes somaram pontos, ao escolher campos numerados no painel de LED durante sete rodadas. Nesta etapa, Alberto fez 102 pontos, Ana Paula fez 195 pontos e Leandro fez 122 pontos.



Na segunda fase, os brothers tiveram a oportunidade de tentar multiplicar os pontos conquistados na etapa anterior ao longo de duas novas rodadas. Ana Paula Renault saiu vencedora após somar 421,2 pontos, contra 228, 48 de Alberto e 329,4 de Leandro Boneco.

Modo Turbo

Nesta semana, como foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, o BBB 26 entrou no Modo Turbo, com a Prova do Anjo e a formação de Paredão marcadas para esta sexta-feira (27). No domingo (29), o reality show será exibido em dois horários, com a eliminação de um participante anunciada pela tarde, depois da Temperatura Máxima, às 14h55.

Pela noite, depois do Fantástico, o BBB 26 já começa um novo ciclo na casa mais vigiada do Brasil. No segundo horário, tem Prova do Líder e, logo em seguida, a formação de um novo Paredão.

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