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BBB 26 Ana Paula decide permanecer no BBB 26 após saber da morte do pai Na abertura do programa, o apresentador Tadeu Schmidt informou que a sister estava ciente da morte do pai e que optou por seguir no jogo

Ana Paula Renault decidiu permanecer no BBB 26 após ser informada sobre a morte do pai, Gerardo Henrique Machado Renault. Ele faleceu no domingo (19), em Belo Horizonte (MG), aos 96 anos.

Na abertura do programa, o apresentador Tadeu Schmidt informou que a sister estava ciente da morte do pai e que optou por seguir no jogo.

"Oi, gente. Infelizmente, a gente começa o programa com uma notícia terrível. Morreu o seu Gerardo Renault, o pai da nossa querida Ana Paula Renault. Ana Paula recebeu a agora pouco e decidiu continuar no programa", disse o apresentador.

estamos de volta. em respeito a decisão da Ana Paula de, até agora, não ter contato a informação para ninguém além do Juliano, o Tadeu vai seguir o programa como se isso não tivesse acontecido até que ela esteja confortável pra dividir essa informação. #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/RV8wPRAjVL — TV Globo (@tvglobo) April 20, 2026

Depois do comunicado, Tadeu anunciou a saída de Leandro Boneco no último paredão da temporada. Com isso, Ana Paula, Juliano Floss e Tia Milena são os finalistas da edição, que encerra nesta terça-feira (21).



Ana Paula desaba em lágrimas

Na sequência, já na área externa, a sister caiu no gramado em lágrimas e disse que achou que seria eliminada no último paredão da edição quando foi chamada para ser informada da perda do pai.

Ana Paula revela para Milena que seu pai morreu, e conta que achou que a irmã tinha dito pra ela não desistir do programa porque ela sairia agora no paredão. #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/y2xYpx6Aym — TV Globo (@tvglobo) April 20, 2026

"Tia Milena, meu pai morreu. A minha irmã falou que era pra eu esperar que ela tava vindo. Eu achei que fosse sair, que ela tava vindo me buscar", contou.

"Eu não tô nem sentindo. Eu não tô entendendo. Eu te juro que não tô entendendo. Não faz sentido nenhum isso", completou.

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