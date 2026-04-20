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BBB 26

Ana Paula decide permanecer no BBB 26 após saber da morte do pai

Na abertura do programa, o apresentador Tadeu Schmidt informou que a sister estava ciente da morte do pai e que optou por seguir no jogo

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Ana Paula decide permanecer no BBB 26 após saber da morte do paiAna Paula decide permanecer no BBB 26 após saber da morte do pai - Foto: TV Globo/Reprodução

Ana Paula Renault decidiu permanecer no BBB 26 após ser informada sobre a morte do pai, Gerardo Henrique Machado Renault. Ele faleceu no domingo (19), em Belo Horizonte (MG), aos 96 anos.

Na abertura do programa, o apresentador Tadeu Schmidt informou que a sister estava ciente da morte do pai e que optou por seguir no jogo.

"Oi, gente. Infelizmente, a gente começa o programa com uma notícia terrível. Morreu o seu Gerardo Renault, o pai da nossa querida Ana Paula Renault. Ana Paula recebeu a agora pouco e decidiu continuar no programa", disse o apresentador.

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Depois do comunicado, Tadeu anunciou a saída de Leandro Boneco no último paredão da temporada. Com isso, Ana Paula, Juliano Floss e Tia Milena são os finalistas da edição, que encerra nesta terça-feira (21).

Ana Paula desaba em lágrimas
Na sequência, já na área externa, a sister caiu no gramado em lágrimas e disse que achou que seria eliminada no último paredão da edição quando foi chamada para ser informada da perda do pai.

"Tia Milena, meu pai morreu. A minha irmã falou que era pra eu esperar que ela tava vindo. Eu achei que fosse sair, que ela tava vindo me buscar", contou.

"Eu não tô nem sentindo. Eu não tô entendendo. Eu te juro que não tô entendendo. Não faz sentido nenhum isso", completou.

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