Big Brother Brasil BBB 26: Ana Paula, Leandro e Brigido se enfrentam no terceiro paredão do reality Jonas, que havia sido emparedado sábado (31), livrou-se da berlinda porque venceu a Prova Bate e Volta

No terceiro paredão do Big Brother 2026 estão os participantes Ana Paula, Leandro (o Boneco) e Brigido, indicados neste domingo (1). Jonas Sulzbach, que havia sido emparedado no sábado (31), escapou do paredão após vencer a Prova Bate e Volta, que ocorreu após a votação desta noite.

A formação do paredão no programa deste domingo começou com o voto de Maxiane, que por ser a líder da semana indicou Ana Paula direto para o paredão. Na votação dos outros participantes, foram indicados Leandro (o Boneco) e Brigido. Leandro teve mais votos e por isso disputou a Prova Bate e Volta com Jonas. Jonas venceu a prova e escapou do paredão.

A indicação de Jonas para o paredão ocorreu no sábado (31) após voto de consenso de Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo, na dinâmica do Big Fone. “Quando vi os três indo pra lá eu já sabia”, afirmou Jonas no domingo, momentos antes do início da votação dos outros componentes do paredão.





Prova Bate e Volta

Na Prova Bate e Volta, Leandro e Jonas tiveram que passar por três fases e em cada uma eles escolhiam um totem numerado, que exibia uma mensagem, possibilitando ou não o avanço do participante para a próxima etapa. A prova incluiu jogo de dados para escolher o número do totem, arremessos em cesta de basquete ou chute a gol e acerto de bola em caçapa. A disputa foi acirrada e ao final Jonas saiu vencedor e escapou da berlinda.

Como foi a votação

Antes da votação, Sarah, que venceu a Prova do Anjo no sábado (31), imunizou Sol com o colar da imunidade. Ambas votaram, mas estavam livres do paredão.

Leandro (o boneco) teve 10 votos: Jonas, Samira, Brígido, Alberto, Marciele, Gabriela, Edilson, Sol, Jordana e Sarah.

Brigido foi votado por 8 participantes: Milena, Ana Paula, Breno, Juliano, Marcelo, Boneco, Babu e Chaiany.

Completando o paredão, Ana Paula (indicada pela líder Maxiane).



Gabriela recebeu o voto de Solange Couto.

A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (3).





Perfil dos emparedados

Ana Paula Renault tem 44 anos e é de Belo Horizonte (MG). É jornalista e já participou da 16ª edição do Big Brother Brasil, da qual foi desclassificada. Ficou conhecida pelo bordão “Olha ela!” ao voltar imune de um paredão falso. Ana Paula integra o grupo dos Veteranos.



Leandro (o Boneco) é de Salvador (BA) e tem 42 anos. É produtor cultural e arte-educador e formou-se em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia.

Brigido, 34 anos, é de Manaus (AM). É empresário, formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor de uma escola fundada por sua família.

