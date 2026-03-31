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LITERATURA Ana Paula Maia está entre seis finalistas do International Booker Prize Maia, de 48 anos, foi selecionada após uma primeira lista de 13 semifinalistas divulgada em 24 de fevereiro

A brasileira Ana Paula Maia está entre os seis finalistas do International Booker Prize de 2026, anunciaram nesta terça-feira (30) os organizadores do prêmio literário britânico, que distingue uma obra traduzida para o inglês.

Maia, de 48 anos, foi selecionada após uma primeira lista de 13 semifinalistas divulgada em 24 de fevereiro.

A escritora fluminense concorre ao prêmio com seu romance "Assim na terra como embaixo da terra", traduzido para o inglês pela canadense Padma Viswanathan com o título "On Earth As It Is Beneath".

Publicado em 2017, o livro explora a vida de pessoas que trabalham à margem da sociedade brasileira.

"Uma novela curta brutal, inquietante e hipnótica ambientada em uma colônia penal remota no Brasil, onde os limites entre justiça e crueldade se confundem. Concisa, implacável e sem concessões", afirmou o júri sobre a obra, após o anúncio dos finalistas.





O júri destacou que Maia, autora de sete romances, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura em dois anos consecutivos, com "Assim na terra como embaixo da terra" (2018) e "Enterre Seus Mortos" (2019).

A comissão avaliou uma seleção inicial de 128 obras, apresentadas por editoras e publicadas no Reino Unido entre 1º de maio de 2025 e 30 de abril de 2026.

O vencedor será anunciado em 19 de maio, em uma cerimônia no museu Tate Modern, em Londres. O prêmio é de 50.000 libras (cerca R$ 360 mil), dividido igualmente entre o autor e o tradutor da obra.

O Booker International Prize, que premia obras traduzidas para o inglês e completa dez anos, ainda não teve vencedores em língua espanhola ou portuguesa.

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