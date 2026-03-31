Ter, 31 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça31/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LITERATURA

Ana Paula Maia está entre seis finalistas do International Booker Prize

Maia, de 48 anos, foi selecionada após uma primeira lista de 13 semifinalistas divulgada em 24 de fevereiro

Reportar Erro
A escritora brasileira, Ana Paula Maia A escritora brasileira, Ana Paula Maia  - Foto: Rodolfo Buhrer/Divulgação

A brasileira Ana Paula Maia está entre os seis finalistas do International Booker Prize de 2026, anunciaram nesta terça-feira (30) os organizadores do prêmio literário britânico, que distingue uma obra traduzida para o inglês.

Maia, de 48 anos, foi selecionada após uma primeira lista de 13 semifinalistas divulgada em 24 de fevereiro.

A escritora fluminense concorre ao prêmio com seu romance "Assim na terra como embaixo da terra", traduzido para o inglês pela canadense Padma Viswanathan com o título "On Earth As It Is Beneath".

Publicado em 2017, o livro explora a vida de pessoas que trabalham à margem da sociedade brasileira.

"Uma novela curta brutal, inquietante e hipnótica ambientada em uma colônia penal remota no Brasil, onde os limites entre justiça e crueldade se confundem. Concisa, implacável e sem concessões", afirmou o júri sobre a obra, após o anúncio dos finalistas.

 

Leia também

• ABL celebra os 70 anos de lançamento de "Grande sertão: veredas" com individual de Graça Craidy

• IA na literatura: robôs que "escrevem" sem bloqueio criativo preocupam autores, que buscam direitos

• Biblioteca Nacional envia literatura brasileira em árabe à Palestina

O júri destacou que Maia, autora de sete romances, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura em dois anos consecutivos, com "Assim na terra como embaixo da terra" (2018) e "Enterre Seus Mortos" (2019).

A comissão avaliou uma seleção inicial de 128 obras, apresentadas por editoras e publicadas no Reino Unido entre 1º de maio de 2025 e 30 de abril de 2026.

O vencedor será anunciado em 19 de maio, em uma cerimônia no museu Tate Modern, em Londres. O prêmio é de 50.000 libras (cerca R$ 360 mil), dividido igualmente entre o autor e o tradutor da obra.

O Booker International Prize, que premia obras traduzidas para o inglês e completa dez anos, ainda não teve vencedores em língua espanhola ou portuguesa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter