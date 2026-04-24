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BIG BROTHER BRASIL 2026 Ana Paula, Milena e Juliano fazem reunião dos Eternos do BBB 26 e Samira é excluída O encontro aconteceu poucas horas após a final do programa, que consagrou Ana Paula como campeã

O fim do Big Brother Brasil 26 não encerrou a história de um dos grupos mais marcantes da temporada. Conhecidos como "Eternos", Ana Paula Renault, Tia Milena e Juliano Floss voltaram a se encontrar logo após a final e reacenderam a dinâmica que conquistou o público dentro da casa.

O reencontro, marcado por conversas, risadas e análises do jogo, também chamou atenção por uma ausência significativa, Samira não participou do momento, o que rapidamente levantou questionamentos entre fãs e nas redes sociais.

O encontro aconteceu poucas horas após a final do programa, que consagrou Ana Paula como campeã, com Milena em segundo lugar e Juliano completando o pódio.

Em um vídeo publicado nas redes sociais com a legenda "Primeiro reencontro dos Eternos - Dia 101", o trio aparece reunido em clima descontraído, retomando o famoso "rádio peão", estratégia que marcou o grupo no reality, baseada na troca constante de informações e leitura de jogo.

"Foi meu primeiro momento de informação de verdade", comentou Juliano, ao rever as amigas fora do confinamento.

Milena resumiu o espírito do encontro com bom humor: "Rádio peão ativada."

Ausência de Samira levanta suspeitas

A ausência ganha ainda mais peso diante de declarações recentes dos próprios integrantes do grupo. Após assistir a cenas do reality aqui fora no programa da Ana Maria, Milena revelou ter mudado sua percepção sobre a ex-aliada.

"Eu gosto muito da Samira, mas me chateou bastante ver alguns pontos dela aqui fora", disse. Segundo ela, os vídeos mostraram uma postura diferente da que era percebida dentro da casa: "Ela não jogava tão junto com a gente assim… levava nossas informações e não trazia de volta."

Já Ana Paula, afirmou nas redes sociais que se sentiu "feita de palhaça" após perceber que a sister não era quem ela estava pensando.

Momento constrangedor reforça distanciamento

Outro episódio que também repercutiu nas redes envolveu uma interação direta entre Samira e Juliano já fora do programa. Durante o Bate-Papo BBB, a ex-participante convida o influenciador para ir até seu apartamento. A resposta, no entanto, foi evasiva.

Juliano se limita a responder "Sushi?" e, logo em seguida, muda completamente de assunto, direcionando a conversa para Milena. A atitude foi vista por internautas como um sinal claro de desconforto e até de afastamento em relação à ex-colega.

Clima leve e momentos curiosos no reencontro

Além das análises do jogo, o reencontro também teve espaço para momentos descontraídos. O trio relembrou situações vividas no reality e compartilhou histórias curiosas da adaptação à vida fora da casa.

Juliano, por exemplo, contou que se assustou ao confundir o som de uma sirene no hotel com o temido Big Fone: "Eu saí correndo achando que era o Big Fone! Juro!"

O encontro também contou com uma participação especial, a cantora Marina Sena, namorada de Juliano, apareceu em uma videochamada e entrou na brincadeira ao ser nomeada como nova integrante dos "Eternos".

Dentro da casa, o grupo foi marcado por estratégias afiadas, momentos de tensão e também por uma conexão que conquistou o público. Apesar de alguns desentendimentos na reta final, especialmente entre Ana Paula e Milena, o trio conseguiu chegar unido até a decisão.

Agora, fora do confinamento, a amizade entre os três parece seguir fortalecida, enquanto algumas relações do passado recente começam a se reconfigurar.



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