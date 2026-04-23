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Big Brother Brasil Ana Paula Renault anuncia 'período de descanso' após vencer o BBB 26 Campeã da edição, que recebeu uma das maiores porcentagens de votos da história do programa, optou por interromper temporariamente os compromissos para recuperar as energias

Menos de 24 horas após conquistar o prêmio do BBB 26, Ana Paula Renault surpreendeu ao anunciar uma pausa em sua agenda profissional. A decisão foi comunicada por sua equipe nas redes sociais da jornalista, que destacou o desgaste físico e emocional após a maratona do reality.

A campeã da edição, que recebeu uma das maiores porcentagens de votos da história do programa, optou por interromper temporariamente os compromissos para recuperar as energias. A medida ocorre em meio a uma agenda cheia de compromissos já assumidos no pós-programa.

Comunicado oficial

No comunicado, a equipe explicou que o afastamento é necessário diante da intensidade dos últimos dias.

"Amores, informamos que Ana Paula está em período de descanso neste momento. Nossa campeã encontra-se exausta, após uma rotina intensa desde que deixou a casa, sem pausas significativas."

Ainda segundo a nota, a pausa busca garantir que a jornalista consiga retomar suas atividades com qualidade e bem-estar.

Ausência em compromissos

A decisão já impacta a agenda imediata da campeã. Ana Paula não participou do Prêmio Gshow e também não esteve presente no tradicional Reencontro do programa, exibido no Multishow.

Apesar das ausências, a equipe reforçou que o afastamento será temporário e que a ex-BBB deve retornar em breve.

"Em breve, Ana Paula retorna com tudo. Fiquem tranquilos!", afirmou o comunicado.

Vitória marcante

Ana Paula Renault venceu o BBB 26 com 75,94% dos votos, consolidando uma das maiores vitórias da história do reality. Ela superou Milena Moreira e Juliano Floss na final e levou o prêmio recorde da edição.

A trajetória da jornalista dentro do programa foi marcada por posicionamentos fortes e grande engajamento do público, fatores que contribuíram para sua vitória.

Momento pessoal delicado

Além da intensidade do pós-reality, Ana Paula também enfrenta um momento pessoal delicado. Poucos dias antes da final, ela perdeu o pai, Gerardo Renault, aos 96 anos.

A combinação entre a rotina intensa e a situação pessoal reforça a decisão de priorizar o descanso neste momento.

Embora a equipe tenha afirmado que a pausa será breve, não há uma data oficial para o retorno de Ana Paula às atividades públicas. A expectativa é que, após o período de descanso, a campeã retome sua agenda e compromissos profissionais nos próximos dias.



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