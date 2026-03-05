Qui, 05 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB 26

O que aconteceu com a mãe de Ana Paula Renault, do BBB 26?

Maria da Conceição Machado Renault, mãe de Ana Paula Renault, morreu em um acidente de carro quando Ana Paula tinha 16 anos

Reportar Erro
Ana Paula Renault comenta sobre a morte da mãe no BBB 26Ana Paula Renault comenta sobre a morte da mãe no BBB 26 - Foto: Reprodução/ Globo

A participante Ana Paula Renault comentou sobre a morte da mãe no Big Brother Brasil 26. A lembrança surgiu após uma sessão de cinema no programa, quando a jornalista comentou com colegas sobre o acidente que marcou sua adolescência.

O momento ocorreu depois que Breno foi sorteado pela líder Samira para receber convites para o cinema da casa. Ele escolheu Ana Paula e Chaiany para acompanhá-lo.

Após assistirem ao documentário Mamonas - Eu Te Ai Lóve Iú, sobre a trajetória da banda Mamonas Assassinas, a jornalista se emocionou e relembrou a morte da mãe, ocorrida dois anos depois do acidente aéreo que matou os integrantes do grupo, em 1996.

Leia também

• BBB 26: Retorno de Breno muda clima da casa e madrugada tem desânimo, choro e novas estratégias

• BBB 26: saiba o que Breno descobriu durante o período em que ficou no quarto secreto

• Juliano Floss reencontra Breno no Quarto Secreto do BBB 26; veja como está sendo a dinâmica

Durante a conversa, Ana Paula contou que a mãe havia saído sozinha de carro para o sítio da família um dia antes do feriado de 12 de outubro e não retornou.

"Foi véspera do Dia das Crianças… ela foi na frente para um sítio que a gente tem em Moeda. Ela foi dirigindo sozinha, ela sempre ia, ela construiu a casa sozinha… é aí, não voltou mais", disse a sister emocionada.

Acidente que marcou a adolescência
A mãe da participante, Maria da Conceição Machado Renault, morreu em um acidente de carro quando Ana Paula tinha 16 anos. Na época, a futura jornalista se preparava para prestar vestibular para o curso.

Além do impacto emocional, a morte também deixou bens para a família. Entre eles estava um apartamento em Cabo Frio, posteriormente vendido pela jornalista.

Após sua primeira participação no reality, a venda do imóvel foi alvo de comentários nas redes sociais. Na ocasião, Ana Paula afirmou que utilizou o dinheiro para viagens e considerou a decisão um investimento em experiências pessoais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter