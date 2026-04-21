Ana Paula Renault chora antes da final do BBB 26: "Não é uma mansão divertida"

Ana Paula chorou ao lembrar da experiência na casa do BBB - Foto: TV Globo/Reprodução

Horas antes da final do programa Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault se emocionou ao relembrar sua trajetória no programa. Na manhã desta terça-feira, 21, a participante chorou enquanto refletia sobre os desafios enfrentados ao longo da temporada.

Sozinha na área externa da casa, a sister falou sobre a experiência no reality. "Uma missão me foi dada. Mas que missão, heim!? Mas sozinha eu não conseguiria cumprir", disse.

Leia também

• Irmã de Ana Paula Renault se pronuncia após morte do pai e rebate críticas; vídeo

• BBB 26: relembre acontecimentos que marcaram "edição de colecionador"

• BBB 26: Tadeu quebra protocolo e revela morte do irmão em apoio a Ana Paula, que perdeu o pai



Durante o desabafo, Ana Paula afirmou que levou a participação no programa com seriedade desde o início. "Sei que eu levei a sério isso aqui desde o dia que eu saí de casa. Sempre foi muito sério", declarou.

Ainda emocionada, a finalista comentou sobre a vivência dentro da casa. "Isso não é uma mansão divertida. Definitivamente não", afirmou.

Ana Paula Renault está na final do BBB 26 ao lado de Milena e Juliano Floss. O resultado será anunciado na noite desta terça-feira.

 

