Ana Paula Renault chora antes da final do BBB 26: "Não é uma mansão divertida"
A sister falou sobre a experiência no reality
Horas antes da final do programa Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault se emocionou ao relembrar sua trajetória no programa. Na manhã desta terça-feira, 21, a participante chorou enquanto refletia sobre os desafios enfrentados ao longo da temporada.
Sozinha na área externa da casa, a sister falou sobre a experiência no reality. "Uma missão me foi dada. Mas que missão, heim!? Mas sozinha eu não conseguiria cumprir", disse.
Durante o desabafo, Ana Paula afirmou que levou a participação no programa com seriedade desde o início. "Sei que eu levei a sério isso aqui desde o dia que eu saí de casa. Sempre foi muito sério", declarou.
Ainda emocionada, a finalista comentou sobre a vivência dentro da casa. "Isso não é uma mansão divertida. Definitivamente não", afirmou.
Ana Paula Renault está na final do BBB 26 ao lado de Milena e Juliano Floss. O resultado será anunciado na noite desta terça-feira.