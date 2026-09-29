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Famosos Ana Paula Renault comenta fim da amizade com Tia Milena e ex-BBB reage Campeã também ironizou a situação ao ser confrontada com a possibilidade de ter ignorado a ex-aliada

A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, comentou pela primeira vez o afastamento de Tia Milena, com quem formou o trio "Eternos" ao lado de Juliano Floss durante o reality show.

Em entrevista ao Blogueirinha Entrevista, exibido ao vivo pelo Multishow na última segunda-feira, 28, a jornalista falou sobre a conexão construída no confinamento, explicou por que as duas deixaram de se encontrar e afirmou que prefere não expor detalhes da relação.

Primeira convidada da nova atração, Ana Paula foi questionada pela apresentadora sobre a ex-aliada e reagiu com ironia: "Quem? Hum? Você conhece?" Em seguida, ressaltou que a amizade vivida dentro da casa foi genuína e que respeita a história das duas.

"A gente realmente teve uma conexão altamente genuína durante o programa. Tá explícito, as pessoas assistiram, vocês assistiram, você assistiu, né? Então ela sabe o que viveu, eu sei o que a gente viveu. E eu prefiro não espetacularizar relações", declarou.

Ao ser questionada sobre o motivo do distanciamento, Ana Paula negou que tenha deixado de responder às mensagens de Milena. Segundo ela, a rotina de compromissos após o BBB 26 dificultou os encontros, inclusive com familiares.

A campeã também ironizou a situação ao ser confrontada com a possibilidade de ter ignorado a ex-aliada. "Ah, eu sou uma bruxa, né, gente? Eu sou péssima... eu vou te falar, maquiavélica, desumana", brincou.

Na sequência, ela comparou a situação a experiências anteriores com pessoas que conheceu em realities e mencionou Ronan, seu ex-colega do BBB 16.

"Quando a gente sai de um reality, Blogueirinha, é muita gente falando, muita gente dando opinião. É muito papo atravessado e a gente não sabe quem ouvir, quem escutar", afirmou.

A jornalista acrescentou que esse cenário dificulta identificar quem realmente deseja o bem dos participantes. "Porque as pessoas começam a jogar uma série de informações em cima de você, que você vira e fala: ‘Ai, será que ela não gostava de mim?’"

Fala sobre diferença de carreira repercute

Durante a entrevista, Blogueirinha também mencionou uma declaração atribuída a Milena sobre as duas estarem em "patamares de carreira diferentes". Ana Paula reagiu com ironia ao comentário e afirmou que o assunto foi desnecessário.

"Achei pesado, desnecessário. Eu vi a repercussão e cheguei à conclusão de que não foi boa para ninguém, porque foi uma conexão tão importante", avaliou.

A campeã do BBB 26 também reconheceu que as duas podem ter percepções diferentes sobre a amizade e sobre a frequência com que mantêm contato. Segundo ela, não costuma responder mensagens o tempo todo nem tem o hábito de ligar ou visitar amigos com frequência.

Apesar do afastamento, Ana Paula desejou que Milena continue conquistando espaço profissional e encerrou o assunto com uma mensagem à ex-aliada.

"Quero que ela seja muito feliz, que ela ocupe todos os espaços mesmo. Brilhe, vença e não deixe ninguém te apagar. Ela está magnânima, fazendo um trabalho incrível, quer dizer que ela é muito talentosa... Agora o importante é isso: cada uma seguir o seu caminho em paz!", declarou.

Milena reage à repercussão nas redes sociais

Após a entrevista, Milena se manifestou nas redes sociais. A ex-BBB publicou uma mensagem no X, em tom irônico, em meio à repercussão das declarações de Ana Paula.

É Milena day?esqueceram de me avisar??? já falei que não precisa ‍mas muito obrigada — Milena (@tiamilenabbb) September 29, 2026

"É Milena day? Esqueceram de me avisar??? Já falei que não precisa, mas muito obrigada", escreveu.

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