Ana Paula Renault defende irmã de críticas sobre luto: 'consciência tranquila'
Ana Paula Renault, campeã do BBB 26, defendeu a irmã, Cida Renault, que recebeu críticas pela forma com que está enfrentando o luto pela morte do pai, Gerardo Renault. Cida recebeu ataques nas redes sociais depois de fazer postagens na praia dias após a morte de Gerardo. O ex-deputado morreu no último domingo, 19, aos 96 anos.
Leia também
"O nome disso é consciência tranquila, não é não, Cida?", escreveu Ana Paula em um comentário no Instagram. "Fiscal de luto tem carteira de trabalho assinada? Só para saber se está recolhendo imposto direitinho", completou.
Nesta sexta, 24, Cida publicou um story em resposta aos "haters" "Eu estou nos sites de fofoca, que estão falando que eu estou 'curtindo muito'. [...] Só para falar para os 'haters de plantão' o seguinte: se estão esperando que aqui vai ter 'chororô' e vai ter lavação de roupa suja... Aqui nesse canal não", disse.
A irmã da jornalista também republicou o comentário de Ana Paula "Adoramos o caos. Se cobrir, vira circo", escreveu Cida.