Ana Paula Renault emociona ao falar de luto e protagoniza debate com Eliana no Saia Justa
A campeã do BBB 26 abriu os trabalhos ao lado de Eliana, Bela Gil, Erika Januza, Juliette e Tati Machado, em um episódio que transitou entre emoção, reflexões profundas e momentos de tensão
A nova temporada do Saia Justa estreou nesta quarta-feira 29, reunindo um elenco fixo consolidado e uma convidada que carrega consigo uma trajetória marcada por altos e baixos e, sobretudo, por reinvenção. Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault abriu os trabalhos ao lado de Eliana, Bela Gil, Erika Januza, Juliette e Tati Machado, em um episódio que transitou entre emoção, reflexões profundas e momentos de tensão.
Logo de início, a ex-BBB mostrou que não deixaria sua essência de lado. Entre risos e sinceridade, admitiu ainda estar tentando processar tudo o que viveu recentemente. "É um misto de sentimentos… não consegui ficar feliz de forma plena nem triste de forma plena", confessou, evidenciando o impacto emocional do pós-reality.
Entre estratégia e identidade
A pauta de estreia trouxe uma discussão que explorava até que ponto é possível ser autêntico em ambientes competitivos, sejam eles profissionais ou dentro de um reality show. Ana Paula, que definiu sua trajetória no programa como a de uma "trabalhadora-jogadora", refletiu sobre a necessidade de equilibrar estratégia e verdade.
Ela também revisitou sua participação em 2016, quando foi expulsa, reconhecendo o erro, mas destacando que muitas de suas falas só foram compreendidas anos depois. "Eu falei muitas coisas naquela época que só agora foram entendidas", afirmou.
Leia também
• Ana Paula diz que teria desistido do 'BBB 26' caso pai tivesse morrido dias antes
• Ana Paula Renault defende irmã de críticas sobre luto: 'consciência tranquila'
• Ana Paula Renault anuncia 'período de descanso' após vencer o BBB 26
Para a jornalista, sua vitória em 2026 não foi apenas sobre o prêmio, mas sobre ser ouvida. "Eu entrei com um objetivo claro: ganhar, sim, mas também ser escutada", disse.
Luto, recomeços e um relato que atravessou o público
Um dos momentos mais marcantes do programa foi quando o tema do luto ganhou espaço. Ao compartilhar suas experiências, Ana Paula trouxe uma metáfora sensível para traduzir a dor da perda.
"O luto parece quando estamos sujos de glitter… você limpa, mas sempre encontra um brilho que te faz lembrar", explicou.
A fala gerou identificação imediata, especialmente em Tati Machado, que também dividiu suas próprias vivências.
Debate sobre gênero esquenta e reação viraliza
O clima leve ganhou contornos mais intensos quando o debate avançou para desigualdade de gênero. Ao comentar sobre a forma como comportamentos femininos são interpretados, Ana Paula foi direta: "O homem é assertivo, a mulher é agressiva."
Eliana concordou parcialmente, mas tentou suavizar a discussão, apontando avanços recentes. Ainda assim, a insistência da ex-BBB em resgatar o histórico dessas desigualdades deu um tom mais crítico à conversa.
O momento que mais repercutiu, no entanto, veio quando Ana Paula iniciou um comentário com viés político ao falar sobre o crescimento do conservadorismo. A apresentadora optou por não aprofundar o tema e conduziu a conversa para outro caminho.
Nas redes sociais, a atitude foi interpretada por parte do público como uma "mudança estratégica de assunto", levantando questionamentos sobre o espaço para debates mais diretos no programa.
Repercussão e próximos passos do programa
A participação de Ana Paula Renault rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com trechos do programa sendo amplamente compartilhados e debatidos pelo público. Expressões da ex-BBB, especialmente ao falar sobre luto e desigualdade de gênero, figuraram entre os assuntos mais comentados da noite.
A nova temporada do Saia Justa segue ao vivo no GNT e também fica disponível no Globoplay, com propostas de discussões semanais sobre comportamento, sociedade e experiências femininas A expectativa é que novos convidados participem ao longo da temporada, ampliando os debates iniciados na estreia.