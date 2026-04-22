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Big Brother Brasil Ana Paula Renault faz história e quebra recordes ao vencer o BBB 26 Mais do que a vitória, o resultado consolida uma trajetória marcada por intensidade, protagonismo e resiliência

A final do Big Brother Brasil 26 consagrou um dos desfechos mais emblemáticos dos últimos anos. Ana Paula Renault foi coroada campeã com 75,94% dos votos, um dos maiores índices de aprovação já registrados na história do programa.

Mais do que a vitória, o resultado consolida uma trajetória marcada por intensidade, protagonismo e resiliência. Dez anos após sua participação no BBB 16, Ana Paula retorna à casa mais vigiada do Brasil e transforma sua história em um marco dentro do reality.

Recordes que entram para a história

A conquista de Ana Paula inicia com o recorde de maior prêmio da história do reality, foram R$ 5,7 milhões , além de premiações em dinheiro, um apartamento e um carro. A jornalista se tornou a segunda participante veterana a vencer o programa, repetindo um feito que antes só havia sido alcançado por Marcelo Dourado no BBB 10.

Outro marco importante é a idade, aos 44 anos, Ana Paula passa a ser a vencedora com mais idade da história do reality, superando o próprio Dourado, que tinha 37 anos quando venceu sua edição.

Além disso, a porcentagem expressiva na final reforça o favoritismo construído ao longo da temporada.

Uma trajetória de protagonismo e embates

Desde os primeiros dias de confinamento, Ana Paula se destacou como uma das figuras centrais do jogo. Entre alianças, rompimentos e discussões intensas, sua presença foi constante nas principais movimentações da casa.

A rivalidade com participantes como Cowboy e Jonas marcou momentos decisivos da edição, enquanto sua parceria com Milena se tornou um dos pilares emocionais do jogo, mesmo após momentos de crise.

A postura direta e combativa da sister também gerou cenas icônicas, que rapidamente ganharam repercussão fora do programa

Momentos que marcaram a temporada

Ao longo do reality, Ana Paula protagonizou situações que ajudaram a definir o tom da edição. Entre apelidos, embates e decisões estratégicas, ela construiu uma narrativa forte e polarizadora.

De recusas a dinâmicas da produção a enfrentamentos diretos com outros participantes, sua trajetória foi marcada por autenticidade, característica que dividiu opiniões dentro da casa, mas conquistou o público.

A reta final mais desafiadora

Nos últimos dias de confinamento, Ana Paula enfrentou o momento mais delicado de sua jornada. A morte de seu pai, Gerardo Renault, às vésperas da final, trouxe uma carga emocional intensa à reta decisiva.

Mesmo diante da perda, a jornalista optou por permanecer no programa, decisão que reforçou ainda mais sua conexão com o público e deu novo significado à sua trajetória no reality.

Favoritismo confirmado

Ao longo de quase 100 dias de programa, Ana Paula acumulou números expressivos, duas lideranças, seis Paredões e forte presença em momentos-chave do jogo.

Apontada como favorita desde as primeiras semanas, ela manteve a liderança nas enquetes e chegou à final como a participante mais comentada da edição.

A vitória no BBB 26 não apenas confirma esse favoritismo, mas também consolida seu nome como um dos mais marcantes da história do reality.



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