Ana Paula Renault rebate fala de Huck sobre Bolsa Família e ganha apoio de famosos
Luciano Huck causou polêmica ao falar sobre o programa social em um evento do qual participava
Depois da crítica que Luciano Huck fez ao programa social do Governo Federal, o Bolsa Família, a campeã do BBB 26 veio às redes sociais rebater a fala do apresentador da Globo.
Os dizeres de Huck se deram em um evento do qual ele estava presente junto a amigos. Entre outras coisas, ele afirmou que as pessoas "criam atalhos para ficar no programa de distribuição de renda" e que não há estímulo para que famílias saiam do Bolsa Família.
Por sua vez, Ana Paula afirmou que o programa "é uma das políticas públicas mais mal interpretadas do Brasil".
Ela também rebateu apontando números de um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), sobre o programa social, comprovando que mais de 60% das pessoas o deixam ao longo de uma década.
“Criticar o Bolsa Família como se ele produzisse acomodação é ignorar evidência, ignorar desigualdade e, sobretudo, ignorar o Brasil real", ressaltou ainda a ex-BBB.
Após ter opinado em seu Instagram, Ana Paula ganhou apoio de famosos. Entre eles, Letícia Sabatella, Dira Paes e Giovanna Lancellotti.
Resposta de Huck
Com a repercussão causada por sua fala, tão logo o burburinho nas redes começou, o apresentador Luciano Huck públicou um vídeo nos stories afirmando que suas palavras haviam sido tiradas de contexto.
Ele afirmou ser a favor de programas de proteção social, defendendo que ações como o Bolsa Família "sejam constantemente aperfeiçoadas".
"A tecnologia hoje nos permite entender a realidade de cada família e individualizar esses programas", comentou.