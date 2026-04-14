Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss estão no 17° Paredão do BBB 26; Leandro Boneco é o Líder
Após Gabriela Saporito deixar o reality, brothers realizam Prova do Líder e formam nova berlida
Na noite desta terça-feira (14), foi formado o 17° Paredão do BBB 26 com Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputando a preferência do público.
O Modo Turbo tem acelerado bastante a dinâmica da reta final do programa, dessa vez emendando Prova do Líder e votação logo após a saída de Gabriela Saporito da casa.
Formação do 17° Paredão
Leandro Boneco conquistou pela primeira vez a liderança, a última desta edição. O baiano indicou Jordana ao Paredão, enquanto Ana Paula Renault foi a mais votada pela casa, com dois votos.
Em seguida, teve votação aberta na sala, a indicada do Líder puxou Juliano Floss por meio do Contragolpe. Pela segunda vez consecutiva, a Pipoca emparedou a Veterana e o Camarote.
Com essa berlinda, Ana Paula Renault e Jordana chegam ao quinto Paredão no BBB 26, empatando com Leandro Boneco como os participantes mais emparedados desta edição.
Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss formam o 17° Paredão do BBB 26 e um dos três participantes deixa a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (16).
Boneco e Milena estão garantidos no Top 4 do programa e cada vez mais próximos de conquistar uma vaga na final da 26ª edição e disputar o prêmio de R$ 5 milhões, a maior premiação da história do reality.
Última Prova do Líder
Nessa última Prova do Líder, todos os participantes precisavam encontrar três letras para completar uma frase e despachar três caixas de produtos. Cada um tinha seis caixas fechadas; caso encontrasse uma letra, o brother atravessava um percurso, dentro de um tempo determinado, e despachava uma caixa.
Leandro Boneco ganhou a prova por ter sido o primeiro participante a despachar três caixas. O baiano colocou Juliano Floss e Jordana no VIP.