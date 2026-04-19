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bbb Ana Paula rompe com Milena após briga e decreta rivalidade: 'Agora é cada um por si' Milena foi até o quarto para tirar satisfação sobre o emoji negativo e Ana Paula deixou claro que não confiava mais na sister

O clima virou no Big Brother Brasil 26 na manhã deste domingo (19). O que começou com um questionamento de Milena sobre um "coração partido" no Queridômetro terminou em rompimento com Ana Paula Renault, que decretou o fim da aliança entre as duas.

Milena foi até o quarto para tirar satisfação sobre o emoji negativo e Ana Paula deixou claro que não confiava mais na sister. "Sinceramente, gata... para mim, deu! Para mim, a decepção está feita", afirmou.

A conversa rapidamente saiu do Queridômetro e entrou no jogo. Ana Paula resgatou sua opinião de que Milena teria preferido a permanência de Leandro Boneco, o que, para ela, enfraqueceu o grupo.

"Continue com sua percepção de adversária, continue com sua percepção de que eu soltei a mão de vocês", rebateu Milena.

Emparedada, Ana Paula avisou que, se continuar no programa, a relação muda de vez.

"Agora, cada um por si, já entendi. E se eu voltar, você pode ter certeza absoluta que você terá uma rival à altura nessa final", declarou Ana Paula. "Eu te digo a mesma coisa", respondeu Milena.

A discussão seguiu com ironias e alfinetadas. Milena reagiu às falas da jornalista: "Nossa, estou morrendo de medo de você... morrendo de medo dos seus pensamentos".

Ana Paula manteve o tom e indicou que pretende seguir no ataque. "Eu posso sair hoje. Só que eu não vou sair sem atirar, gatinha", declarou.

Ana Paula ainda afirmou que apostava na força do trio com Milena e Juliano Floss, e que não se sentiu correspondida. "A confiança que eu tinha era em nós três", disse.

Juliano acabou entrando na conversa e confirmou a versão de Ana Paula sobre a fala envolvendo Boneco. Milena, por outro lado, contestou a interpretação e tentou explicar o contexto. "Eu não quero que o sonho do Boneco se interrompa", afirmou.



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