Anakin e Luke: Entenda os nomes dos filhos de Luccas Neto

O youtubber Felipe Neto chamou a atenção de seus milhares de seguidores das redes sociais, no sábado, ao publicar comentários sobre o recém-nascido sobrinho, filho do seu irmão e também famoso youtubber Lucas Neto.

"Cara… Meu irmão e cunhada colocaram o nome do meu novo sobrinho de Anakin (o outro já é Luke). Tá uma chuva de jovens sem entender a origem do nome. Alguns falando: “será que ele é fã de kinnporsche?” Mano… O que é que está acontecendo com essa geração? Que medo", escreveu.

De fato, os nomes vão bem mais além no tempo do que "KinnPorsche", recente série tailandesa de TV sobre máfia e luta, famosa pelo personagem chamado Kinn Anakinn e que conquistou muitos adolescentes no Brasil. Ela se inicia em 1977, quando saiu "Star Wars" (no Brasil, "Guerra nas estrelas"), primeiro filme de uma saga, dirigida pelo americano George Lucas, que iria mudar a história do cinema (e da cultura mundial) e que segue até hoje, na TV, com a série "Andor".

O Anakin a quem Luccas e Felipe Neto se referem é Anakin Skywalker, o cavaleiro jedi (interpretado em diferentes idades por Dave Prowse, Hayden Christensen e Jake Lloyd) que se bandeia para o lado negro da Força e se torna Darth Vader, o grande vilão da saga "Star Wars". Já o nome Luke foi inspirado por Luke Skywalker, filho de Anakin (interpretado por Mark Hamill), que é obrigado a lutar com o pai (que só na hora trágica ele descobre que é seu pai) no primeiro filme da série.

