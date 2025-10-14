Cantora Anastácia é anunciada como homenageada do São João de Caruaru em 2026
Nome de peso do forró, Anastácia é recifense e foi casada com Dominguinhos
Em tempos de prévias carnavalescas e clima de folia, (já) é chegado o momento de falar dos festejos juninos do próximo ano. Pelo menos a "Capital do Forró", Caruaru, já antecipou, por exemplo, o primeiro nome homenageado para o arrasta-pé em 2026: a cantora Anastácia.
O anúncio, feito em redes sociais, dá o start para o forrobodó do próximo ano, e com uma representante de peso do legítimo forró nordestino.
"Rainha do Forró"
Recifense, Anastácia soma "algumas" dezenas de composições, ao longo de uma carreira longa na música.
Aos 85 anos de vida, ela é ícone do forró e foi, inclusive, casada com o mestre Dominguinhos (1941-2013). Foi ao lado dele que ela compôs clássicos como "Eu Só Quero Xodó", "Tenho Sede" e "Toque de Pife", entre outros.
Indicada ao Grammy Latino (2018) com o álbum "Daquele Jeito" e com mais de trinta discos lançados, Luciente Ferreira, a conhecida Anastácia, carrega na essência o forró e o baião, preservando a identidade nordestina e, tendo se tornado assim, a "Rainha do Forró".