Morre Anatálio Teixeira, integrante da Orquestra Sinfônica do Recife
Anatálio, em atividade há cinco décadas, subiu ao palco pela última vez no último dia 25 de março
Morreu um dos mais longevos instrumentistas da Orquestra Sinfônica do Recife, o violoncelista Anatálio Teixeira - que esteve no palco pela última vez na última quarta-feira, 25 de março.
O anúncio da morte do músico foi feita nas redes sociais da Sinfônica, que lamentou a perda de um dos seus integrantes.
O velório de Anatálio está marcado para este sábado (28), às 7h, no Cemitério de Santo Amaro. O enterro do músico acontece em seguida, às 11h.
Em nota, a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, também lamentou a morte do violoncelista da OSR.
"Sentiremos muito sua falta. Nossos sinceros sentimentos aos seus familiares neste momento de perda", diz trecho da nota, que seguiu, remetendo-se à derradeira apresentação do artista, no palco:
"(...) a derradeira vez que subiu aos palcos da Orquestra, confirmando seu compromisso inegociável com a música é com a cultura do Recife"
Veja nota na íntegra:
"A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, lamenta a morte do violoncelista Anatálio Teixeira, um dos mais longevos integrantes da Orquestra Sinfônica do Recife.
Em exercício há 50 anos, o músico dedicou ao conjunto sinfônico, declarado patrimônio imaterial do Recife, seus expedientes e talentos desde a década de 1980 até o último dia 25 de março, a derradeira vez que subiu aos palcos da Orquestra, confirmando seu compromisso inegociável com a música e com a cultura do Recife.
Em seu habilidoso manejo de cordas e acordes, Anatálio confirmava uma cidade inteira, convidando o Recife ao sistemático encontro com suas vocações mais bonitas e melódicas. Até o futuro haverá de aplaudir seu legado".