"Anatomia de uma queda": cachorro Messi treinou dois meses para fazer cena essencial para filme

Com cinco indicações ao Oscar, o filme de tribunal "Anatomia de uma Queda" é considerado imperdível pelo Globo e transformou o border collie Messi em um fenômeno na internet. O animal protagoniza uma cena essencial para a resolução da trama e precisou treinar por dois meses para fazer a cena. Se você ainda não assistiu ao longa, siga por esse texto ciente dos possíveis spoilers sobre o enredo da história.

A cena em que o cachorro Messi atua ajuda a construir o caso no tribunal, com o relato do filho sobre um possível suicídio por parte do pai da família. Para interpretá-la com perfeição, o border collie passou por um intenso treinamento em que precisava se fingir de morto, espumar pela boca e depois permanecer parado em meio a um 'caos' de pessoas gritando e passando por perto.



Apesar de já saber diversos truques e ser considerado por alguns espectadores o ator que 'rouba a cena' na produção, Messi precisou de dois meses de treinos para desempenhar, não só essa cena em específico, mas também para atuar como cão-guia no filme. Parte do processo foi compartilhado pela tutora do animal, Laura Martin Contini, nas redes sociais.

Pela performance, Messi foi agraciado com a Palm Dog, no Festival de Cinema de Cannes. Prêmio não-oficial é dedicado às melhores atuações caninas do período.

Mas não foram só os críticos e os espectadores que se encantaram com a atuação e a fofura de Messi. Em um evento ocorrido no último dia 12, em Los Angeles, o cachorro foi 'tietado' por celebridades como Ryan Gosling, Billie Eilish, Bradley Cooper e America Ferrera.

America Ferrera just met the biggest star in the room, the dog from ANATOMY OF A FALL pic.twitter.com/rknbMbtUoE — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) February 12, 2024

Na ocasião, Ferrera se ajoelhou ao lado de Messi e, enquanto fazia carinho, o parabenizou por sua atuação cinematográfica. “Você fez um trabalho fabuloso”, ela disse a ele.

