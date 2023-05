A- A+

MÚSICA "Andar com Fé", novo clipe do Mundo Bita, tem participação de Gilberto Gil, confira A canção será lançada nesta sexta-feira (5) e faz parte do projeto "Rádio Bita" que já recebeu nomes como Milton Nascimento e Caetano Veloso

“Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá…”. Esse é um dos versos da icônica canção lançada em 1982, do álbum “Um Banda Um”. Segundo o cantor baiano e membro da Academia Brasileira de Letras, a fé é uma reafirmação constante e permanente do existir das coisas. A música foi escolhida para ser a próxima regravação exclusiva da parceria entre o fenômeno infantil Mundo Bita e o artista Gilberto Gil. O clipe estreia dia 05 de maio , no canal do Youtube da animação.



O programa está homenageando uma das maiores vozes da música brasileira, que, assim como Milton Nascimento e Caetano Veloso, também se tornou um personagem dentro desse universo. O cantor acredita que essa releitura de “Andar com Fé” vai encantar por mostrar que a fé é algo que está em todos os lugares.



“Durante a infância, a fé é renovada a cada instante, a cada novo olhar que a menina ou o menino põe sobre a natureza, as pessoas, os instrumentos e as coisas ao seu redor. Quando os pais dizem ‘cuidado na hora de atravessar, olhe para os dois lados’, isso é um aprendizado permanente de crença nas coisas que nos cercam”, afirma Gil.

Na história dessa nova aventura, a turma formada por Bita, Lila, Dan e Tito está no Planeta Circo assistindo a uma apresentação do palhaço Quebra-Queixo, que toca trombone em um monociclo. Porém, quando ele cai e danifica seu instrumento, as crianças se unem para tentar consertá-lo. Enquanto isso, Bita se lembra do seu grande amigo Gil, um luthier (profissional que fabrica e conserta instrumentos musicais) que vive no Planeta Música, e decide pedir auxílio a ele.

