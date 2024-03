Anderson do Molejo volta a ser internado, seis dias após receber alta

A- A+

Através das redes sociais, a assessoria de imprensa dogrupo Molejo informou que Anderson Leonardo teve de ser novamente internado neste domingo (24) e que seu estado é grave. O cantor vem tratando desde 2022 um câncer inguinal raro, na região da virilha, e já havia sido internado anteriormente no dia 27 de fevereiro, ao sentir fortes dores, depois de sessões de radioterapia. No total, o cantor ficou 21 dias internado, tendo alta na semana passada, no dia 19 de março.

"A assessoria do grupo MOLEJO, vem informar que infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor ANDERSON LEONARDO, o mesmo nescessitou ser hospitalizado neste Domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos, que continue em orações pelo nosso cantor", informa a nota, divulgada nesta segunda-feira.

Nos comentários, vários famosos se solidarizaram com Anderson, como a dançarina Carla Perez, o canto Sergião Loroza, a porta-bandeira Selminha Sorriso, a cantora e ex-BBB Marvvila, a escritora Thalita Rebouças e o grupo Casuarina.

No início dos anos 1990, Anderson e Andrezinho, filho de Mestre André, ex-diretor de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, transformaram o Molejo num fenômeno nacional do pagode, junto a Claumirzinho (pandeiro e vocal), Lúcio Nascimento (percussão e vocal), Robson Calazans (percussão e vocal) e Jimmy Batera (bateria).

O grupo vem fazendo suas apresentações sem Anderson, enquanto aguarda a recuperação do vocalista. O último compromisso foi na quinta-feira (21), quando os demais integrantes se apresentaram no Bar da Lapa, no Centro do Rio.

