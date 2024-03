A- A+

CÂNCER Anderson Leonardo: entenda o que é câncer inguinal, doença que afeta vocalista do Molejo Cantor foi internado no último domingo (24), em estado de saúde grave

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, voltou a ser internado no Rio de Janeiro neste domingo (24). O cantor foi diagnosticado com um tipo raro de câncer inguinal, que se desenvolve no pênis e no ânus.

Este tumor está associado a inflamações prolongadas, além disso, também pode estar ligado à infecção pelo papilomavírus humano (HPV). É mais comum em homens acima dos 50 anos de idade, mas pode acometer jovens.

Sintomas

Dentre os sintomas mais comuns, como no caso de Anderson, estão o aparecimento de uma ferida no pênis ou úlcera persistente no local. O homem também pode sentir dores localizadas e notar sangue ao urinar ou ter relações sexuais.

De acordo com o Ministério da Saúde, é possível que seja feita uma cirurgia para a retirada do tumor. Mas quimioterapia e radioterapia podem ser outras opções viáveis de tratamento.

