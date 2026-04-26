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ATAQUE Anderson Neiff se pronuncia pela primeira vez após ataque a tiros à sua van, em São Paulo (SP) Cantor foi atingido no ombro durante ataque à van em São Paulo, passou por cirurgia e afirmou que manteve a calma enquanto a Polícia Civil apura a autoria e a motivação dos disparos

O cantor Anderson Neiff falou pela primeira vez após ter sido baleado na madrugada deste domingo (26), em São Paulo (SP), enquanto voltava de um show.

O “rei do brega funk” apareceu em uma nova conta do Instagram. Após ter passado por uma cirurgia, ele contou nas redes sociais que já recebeu alta do Hospital Sírio Libanês e está se recuperando no hotel.

“Passei por uma cirurgia, fiquei muito nervoso. Mas eu mantive a calma, né. Deus me ajudou muito”, disse Neiff ao atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.

O artista foi atingido no ombro durante uma perseguição à van em que estava. De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, homens em motocicletas dispararam várias vezes contra o veículo na Avenida Nove de Julho.

Segundo relato da equipe do cantor, a única ocorrência incomum durante o evento foi uma briga entre um casal, possivelmente provocada por ciúmes. A Polícia Civil investiga quem realizou o ataque e o que teria motivado a ação.

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