Anderson Neiff se pronuncia pela primeira vez após ataque a tiros à sua van, em São Paulo (SP)
Cantor foi atingido no ombro durante ataque à van em São Paulo, passou por cirurgia e afirmou que manteve a calma enquanto a Polícia Civil apura a autoria e a motivação dos disparos
O cantor Anderson Neiff falou pela primeira vez após ter sido baleado na madrugada deste domingo (26), em São Paulo (SP), enquanto voltava de um show.
O “rei do brega funk” apareceu em uma nova conta do Instagram. Após ter passado por uma cirurgia, ele contou nas redes sociais que já recebeu alta do Hospital Sírio Libanês e está se recuperando no hotel.
Leia também
• "A cirurgia foi um sucesso", diz empresário do cantor Anderson Neiff
• Anderson Neiff foi baleado por criminosos em moto: "Fiquei muito aflito", detalha empresário
• Cantor Anderson Neiff é baleado após show em São Paulo; polícia busca criminosos foragidos
“Passei por uma cirurgia, fiquei muito nervoso. Mas eu mantive a calma, né. Deus me ajudou muito”, disse Neiff ao atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.
O artista foi atingido no ombro durante uma perseguição à van em que estava. De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, homens em motocicletas dispararam várias vezes contra o veículo na Avenida Nove de Julho.
Segundo relato da equipe do cantor, a única ocorrência incomum durante o evento foi uma briga entre um casal, possivelmente provocada por ciúmes. A Polícia Civil investiga quem realizou o ataque e o que teria motivado a ação.