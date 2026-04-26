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Neiff Anderson Neiff foi baleado por criminosos em moto: "Fiquei muito aflito", detalha empresário Segundo Thiago Gravações, eles teriam sido surpreendidos por um atirador em uma moto; apenas Neiff foi atingido

O cantor pernambucano Anderson Neiff voltava de um show e já estava perto do hotel onde estava hospedado quando foi baleado em São Paulo. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (26) e foi confirmado pelo empresário do artista, Thiago Gravações, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Thiago explicou que, como se encontra no Recife, não estava com o cantor no momento do crime. Ainda assim, passou detalhes e relatou que o próprio Anderson Neiff o ligou quando foi baleado.

"Ele me ligou e disse que balearam a van que ele estava. Ele disse 'Pegou um tiro em mim aqui. Vou pra onde?'. E eu disse 'Vai pro hospital'. Eu estava indo para o aeroporto já, mas falaram para eu não ir agora porque não vaia adiantar de muita coisa eu ir. Então resolvi as questões com a banda, porque tinha um show lá hoje e eu cancelei. Ele vai precisar se reabilitar. A banda vai precisar voltar para Recife. Fiquei muito aflito. Graças a deus tudo tá caminhando", relatou.

Ainda segundo o empresário, por mais que houvesse cerca de 10 pessoas na van, apenas Neiff foi atingido. Eles teriam sido surpreendidos por um atirador em uma moto. "Passou uma moto e atirou dentro da van. Só pegou nele [Neiff]. Todo mundo saiu ileso", completou.



A informação foi confirmada pela Polícia Civil de São Paulo em nota enviada à Folha de Pernambuco.



O empresário contou ainda que Neiff passa por cirurgia nesta manhã, e que mais informações devem ser repassadas em breve.



Um vídeo que circula nas redes sociais e foi compartilhado com a reportagem mostra o estado da van do cantor pernambucano Anderson Neiff. Nas imagens, é possível ver dois buracos deixados no vidro traseiro do veículo após os tiros. Veja abaixo:

Polícia investiga

Ainda em nota, a Polícia Civil afirma que está investigando a tentativa de homicídio contra o cantor na Av. Nove de Julho, zona oeste da capital paulista.

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