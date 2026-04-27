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ATAQUE Anderson Neiff descreve atentado em SP e tiro sofrido nas costas: "Parecia um saco de cimento" Van que transportava o cantor pernambucano e sua banda foi alvejada por três motociclistas

Após passar por cirurgia, Anderson Neiff contou detalhes do ataque sofrido neste domingo (26), enquanto voltava de um show em São Paulo. Motociclistas alvejaram a van que transportava o artista, atingindo o pernambucano na altura do ombro, nas costas.



Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, o artista relembrou o momento. “Quando eles começaram a alvejar a van, ele deu o primeiro tiro atrás da van. Começou a disparar muito. No terceiro, eu me assustei. Foi o que bateu em mim”, detalhou.

O cantor de brega funk descreveu a sensação ao ser atingido pelo disparo. “Parecia um murro, parecia um saco de cimento de 50 quilos nas minhas costas. Aí eu caí para frente”, afirmou.

O atentado ocorreu logo após Neiff e os integrantes da banda deixarem a apresentação, que ocorreu no bar Titio lounge, no Jardim São Luís, na Zona Sul da capital paulista. Segundo o cantor, sua equipe notou uma movimentação suspeita ainda na casa de espetáculos.

Ao seguirem para o hotel, eles foram seguidos por três pessoas em motocicletas. Imagens de câmeras de rua mostram a van sendo acompanhada pelos suspeitos nas ruas de São Paulo.

O veículo foi perseguido por cerca de 11 quilômetros. O ataque a tiros ocorreu na altura do Túnel Max Feffer, também na Zona Sul.

Anderson Neiff foi atingido nas costas por fragmentos de um dos projéteis. Ele precisou passar por cirurgia no Hospital Sírio-Libanês e recebeu alta médica na noite do mesmo dia.

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio e, até o momento, ninguém foi preso. Segundo o boletim de ocorrência, houve uma discussão entre um casal durante o show, supostamente provocada por ciúmes. Um homem teria se incomodado com o fato da companheira olhar insistentemente para a banda.

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