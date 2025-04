A- A+

'Andor' e 'Você': as estreias do streaming na semana de 20/4 a 26/4 'Congonhas: Tragédia Anunciada' também está na lista

Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, está pronto para terminar sua missão em “Andor”, série do universo Star Wars cuja segunda e última temporada estreia na terça-feira, no Disney+. São doze episódios, lançados semanalmente em blocos de três.

Andor (Disney+, a partir de 22/04)

A narrativa de "Andor" se passa cinco anos antes dos acontecimentos filme “Rogue one: Uma história Star Wars” (2016) e mostram a transformação de Andor de um mero desconhecido num herói da resistência ao Império. Na temporada passada, ele se despontou como um impressionante soldado; agora, se torna cada mais um líder imprescindível na revolução. Cada bloco de episódio representa um ano da história e a promessa é que cada um deles seja marcado por traições, sacrifícios e lutas épicas.

“Para mim, essa sempre foi uma história em que as pessoas que promovem a mudança, aquelas que você pode chamar de heroínas, são apenas pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias”, disse Luna à revista Variety.

Congonhas: Tragédia Anunciada ( Netflix, a partir de 23/04)

No dia 17 de julho de 2007, um avião da TAM que partiu de Porto Alegre perdeu o controle na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na hora do pouso e bateu num prédio de cargas da companhia. Ao todo, 199 pessoas morreram num dos mais trágicos acidentes da aviação brasileira, sobre o qual esta série documental se debruça.

O ensaio ( HBO e Max, a partir de 20/04)

Com a primeira temporada descrita como um “grande experimento”, esta série de Nathan Fielder volta com a mesma premissa. O ator e diretor ajuda pessoas comuns a ensaiarem situações futuras de suas vidas para que, na hora H, tudo corra como o esperado. Desta vez, ele vai mexer com um cenário de acidente e caos programado.

Você (Netflix, a partir de 22/04)

O stalker Joe Goldberg (o ator Penn Badgley) está de volta a Nova York para a quinta e última temporada deste thriller de sucesso. O plano era viver “feliz para sempre” com Kate, mas fantasmas do passado e seus próprios desejos incontroláveis estão a postos para assombrá-lo.

WondLa - A Trilogia ( Apple TV+, a partir de 25/04)

Eva 9 segue sua jornada épica na segunda temporada desta animação futurista, uma adaptação dos best-sellers de Tony DiTerlizzi. Os sete episódios prometem uma luta incansável pela sobrevivência, já que menina é perseguida por uma estranha força que acredita que ela possui uma chave de muitos segredos.

