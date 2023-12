A- A+

Conhecido por interpretar o capitão Raymond Holt na série "Brooklyn Nine-Nine", o ator Andre Braugher morreu aos 61 anos. A informação foi confirmada pela assessora do ator, Jennifer Allen, na terça-feira (12).

A morte de Braugher aconteceu na segunda-feira (11). Ele tinha uma "breve doença", segundo a assessora. Outros detalhes não foram revelados.

O ator, nascido em Chicago, teve o primeiro papel de destaque no filme "Glory", de 1989, no qual contracenou com Morgan Freeman e Denzel Washington.

Braugher venceu dois Emmy, considerado o "Oscar da televisão". As estatuetas foram por seus papéis em "Homicídio" (1998) e Thief (2006).



Pelo papel em "Brooklyn Nine-Nine", ele recebeu quatro indicações ao Emmy de melhor ator coadjuvante em série de comédia (2014, 2015, 2016 e 2020).

Na série de comédia, exibida entre 2013 e 2021 pelas emissoras Fox e NBC e sensação nas redes sociais, Andre Braugher interpretava o capitão Raymond Holt, que era assumidamente gay e visto como uma figura paterna pelos colegas de delegacia, especialmente pelo protagonista Jake Peralta, interpretado por Andy Samberg.

Os colegas de elenco de "B99" prestaram homenagens ao ator. Terry Crews, que interpretou Terry Jeffords na série, publicou em uma rede social:

"Você nos deixou muito cedo. Você me ensinou muito. Serei eternamente grato pela experiência de conhecer você. Obrigado por sua sabedoria, seus conselhos, sua gentileza e sua amizade"

A atriz Chelsea Peretti, que interpretou Gina Linetti, postou em uma rede social afirmando se sentir sortuda por ter vivido uma "jornada" ao lado de Braugher:

"Sempre apreciarei nossas conversas, muitas vezes comigo pendurada na sua porta, impedindo sua saída. É estranho que eu também esteja de luto pelo que o capitão Holt significou para Gina?"

Joe Lo Truglio, o Charles Boyle, escreveu que irá sentir a falta do colega:

"Já sinto muita falta dele. Que honra trabalhar com um homem que sabia do que se tratava realmente. Sinto-me abençoado e agradecido. Sinto sua falta, capitão Holt."

O perfil oficial da série no Instagram publicou uma foto com a legenda "Sempre nosso capitão. Te amamos, Andre".

