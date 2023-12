A- A+

famosos André Gonçalves chegou a ser preso por dívida de pensão, mas fez acordo antes de ir para "A fazenda" Ator de 48 anos enfrentou problemas na justiça e viu sua relação com as filhas ser exposta na internet

André Gonçalves vive um fim de ano movimentado. O ator foi o vice-campeão do programa "A fazenda", pelo qual embolsou a quantia de R$ 100 mil. Além disso, ao sair do reality, André reatou seu relacionamento com Danielle Winits, de quem havia se separado pouco antes de entrar na roça da TV Record. André e Danielle passaram o Natal juntos e registraram momentos carinhosos nas redes sociais, dando a entender que as desavenças entre os dois podem ter ficado pra trás.

A fase é boa para o artista de 48 anos, mas nem sempre foi assim ao longo dos últimos anos.

Problemas na justiça

Em novembro de 2021, André Gonçalves teve prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina devido às dívidas com a pensão alimentícia — avaliadas em R$ 350 mil — da filha Valentina, fruto de seu antigo relacionamento com a jornalista e atriz Cynthia Benini.

Uma semana depois de o caso vir à tona, André Gonçalves se tornou alvo de um novo pedido de prisão pelo mesmo motivo, só que dessa vez tendo a sua filha mais velha como autora da ação. Manuela, então com 23 anos, assumiu o processo que a mãe dela, a atriz Tereza Seiblitz, movia contra o ex na Justiça do Rio por alimentos atrasados. O processo tramita na 4ª Vara de Família da capital e espera a decisão do juiz.

À época, o ator criticou a rigidez da lei que prevê prisão para quem não tem condições de pagar pensão alimentícia no Brasil e falou da mágoa que sente por não ter mais um bom relacionamento com as filhas – ele está bloqueado dos contatos com elas nas redes sociais.

— Elas viraram as costas para mim por dinheiro, não quero dizer nenhum nome ruim dos meus filhos, mas eu acho que é inominável a situação que eu estou passando sem precisar passar — afirmou André Gonçalves ao Globo. — A saída não é a prisão. Eu sei o pai que eu sou, que eu quero ser. Não sou bandido. Não há nada que me desabone na esfera federal, estadual ou municipal.

O desabafo de Tereza Seiblitz

Mãe da filha mais velha de André Gonçalves , Tereza Seiblitz desabafou sobre a dívida de pensão de R$ 109 mil que o ator tem com a filha, Manuela Seiblitz. Em relato publicado no Instagram, Tereza contou que o ator xingou a filha "de todas as formas" quando ela assumiu, aos 18 anos, as reinvindicações pela pensão.

"André agora abre a boca para dizer que Manuela quer o mal dele e não sabe nem a idade dela. Não é 23, é 22", ressaltou Tereza. "Estou escrevendo isso por que sei que são muitas mulheres que passam por este tipo de injúrias que minha filha e eu estamos passando. Não quero mais relação nenhuma com esse sujeito".

"É triste e revoltante ver um pai expor assim os filhos", frisou Tereza. "Quando a Manuela foi registrada, com 4 meses, fomos eu, meu compadre Emilio e ele buscar a carteira de identidade dele (André) retida num bar na Gávea por causa de uma dívida", revelou a atriz.

O desabafo de Cynthia Benini

Em maio de 2022, Cynthia Benini também falou sobre a dívida que André Gonçalves tinha com ela por conta da pensão de Valentina, hoje com 23 anos.

"Esse é um processo é muito antigo, desde 2007, me separei em 2006. Durante o período que ele ficou empregado na Globo, era descontado em folha, graças a Deus. Quando ele saiu da Globo, infelizmente, ele não teve a mesma responsabilidade. Não tenho nada contra o André, pelo contrário, eu torço muito por ele. Ele é um cara fascinante, inteligente e capaz de arrumar emprego", disse ela, em entrevista ao canal de de Luciana Liviero, no YouTube.

André devia à Valentina cerca de R$ 400 mil em pensão alimentícia atrasados. O valor mensal estabelecido pela Justiça é de R$ 4,5 mil, mas ele não pagava há anos.

A prisão de André Gonçalves

Por conta das dívidas relativas às pensões, André Gonçalves foi preso em julho de 2022. Ele chegou a passar a noite na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, mas deixou a prisão no dia seguinte após uma audiência de custódia. Ele passou a usar tornozeleira eletrônica.

Acordo põe fim à prisão domiciliar

Depois de cumprir 60 dias de prisão domiciliar, André Gonçalves retirou a tornozeleira eletrônica. À época, ele disse que estava entrando em uma "nova fase" da vida. Afirmou que "já tinha um acordo feito" com a filha mais velha, Manuela, e que estava perto de uma negociação com a mais nova, Valentina.

Troca de afagos

Em setembro deste ano, Valentina Benini postou uma foto do pai nas redes. Ela chegou a se reunir ele e os irmãos Pedro (da união do ator com Myrian Rios) e Manuela (com Tereza Seiblitz). O ator também postou fotos com as filhas. O momento aconteceu pouco antes de André Gonçalves ingressar no reality "A fazenda".

