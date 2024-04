A- A+

celebridades André Gonçalves surpreende ao aparecer nu em banho; web comenta: ''Foi hackeado?''; veja vídeo Postagem feita na manhã desta segunda provocou comentários positivos e negativos, com comparações até a Júnior Lima, que fez ensaio sem roupas recentemente

O ator André Gonçalves surpreendeu os internautas nesta segunda-feira com a publicação de um vídeo no qual aparece tomando banho nu. O corpo do artista aparece embaçado na gravação, feita em um banheiro. Na legenda da postagem, ele desejou uma boa semana para os seguidores — mas teve quem não gostasse nada da exposição.

Assista ao vídeo publicado pelo ator:

“Será que ele foi hackeado?”, perguntou um internauta. “Por ser um cara bacana e bonito, (achei uma) publicação desnecessária”, disse uma segunda. “Que vídeo aleatório é esse? Não entendi nada”, escreveu outra.

Houve, no entanto, vários comentários com uma defesa da publicação do ator. “Qual o problema? O corpo é dele, o Instagram é dele, ele faz o que quiser. Qual a necessidade de você se incomodar?”, comentou um internauta.

“Não sei por que o espanto de muitos aqui nos comentários... A nudez no meio artístico, é uma coisa extremamente natural, ficam nus na frente dos outros nas gravações de boa. Quanto aí vídeo aqui, não vejo problema algum, a nudez é uma coisa linda, o nosso corpo é lindo. Não entendo tanto tabu com a nudez”, escreveu uma.

Além desses comentários, alguns seguidores resolveram fazer uma declaração pelo artista. “André, você não tem o direito da maltratar as mulheres desse jeito, você acaba de espancar o coração de quem te ama platonicamente”, afirmou uma fã.

Entre os comentários, também há textos que afirmam que a publicação de corpos masculinos nus “virou moda”, citando a recente postagem do cantor Júnior Lima. Além do artista, Rainer Cadete, Bruno Gagliasso e Leandro Lima também fizeram publicações quentes.

