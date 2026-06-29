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Celebridades André Marques apresenta Hope, sua nova égua: "Falaram que ia virar carne seca e resolvi adotar" Em vídeo postado em suas redes sociais, ele registra o momento em que o animal adotado chega na sua fazenda

O ator André Marques compartilhou nas suas redes sociais, neste domingo (28), que acaba de adotar uma égua para viver em sua fazenda, "Recanto do Marques", na região de Guapimirim e Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. No vídeo, ele registra o momento em que o animal adotado chega na fazenda.

"A adoção na terrinha está chegando. Até agora o nome dela é Hope. É uma égua. Falaram que ia virar carne seca e aí eu resolvi adotar para que ela pudesse vir para cá e ela acabou de chegar", disse o apresentador.

"Ela é uma princesa bonitona. Que linda! Ela é assustadinha, né? [...] A Hope tem chance de mudar de nome, mas é a primeira adoção aqui do 'Recando do Marques'. Estou nervoso porque não tenho conhecimento nenhum de cavalo, mas a Dra. Camila é especializada em grande porte e está todo mundo aqui na movimentação", detalhou André Marques.

Na legenda do vídeo, André ainda detalhou como se deu a adoção do animal. "Apresento a vocês a Hope. A Hope chegou até mim por meio de uma menina que me procurou, perguntando se eu teria interesse em adotá-la. Ela me contou que a Hope tem um problema na pata, que é tortinha para dentro, e por isso não serve para trabalho, ninguém poderia montar nela… E o destino dela, infelizmente, seria muito triste. Ela estava indo embora para virar carne seca", revelou.



"Na hora eu falei: "Não". A Hope vem pra Terrinha. Ela vai ser a namorada, amiga e companheira do Rico. E assim começa a primeira adoção aqui da Terrinha. Uma égua linda, carinhosa, cheia de manias e super divertida. Daquelas que chegam de mansinho e já ocupam um espaço enorme no coração", completou.

André assumiu a reforma do sítio onde passou boa parte da infância após a morte do seu pai Otto, em 2025, como uma forma de homenageá-lo. A área acabou ficando abandonada após o diagnóstico do câncer do pai, mas agora está sendo reconstruída.

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