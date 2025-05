André Ribas apresenta seu primeiro álbum na TV Brasil

A- A+

O acordeonista André Ribas lança seu primeiro álbum Acordeon Instrumental no espetáculo exclusivo que a TV Brasil exibe na madrugada deste sábado (3) para domingo (4), à meia-noite, no programa Cena Musical.

O álbum de estreia do artista valoriza o instrumento em performances de diversos estilos musicais. O show inédito foi gravado pela emissora pública no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A atração apresentada por Bia Aparecida fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

Catarinense radicado em Curitiba, André Ribas é de família gaúcha e conheceu o instrumento nas rodas de mate e eventos da cultura tradicional ainda na infância. O artista buscou desenvolver sua técnica para assumir um estilo híbrido, que rompe fronteiras e leva o som do acordeão para os mais diversos gêneros como o baião, choro, samba, barravento, xamamé, jazz e milongas.

No palco para essa apresentação que a TV Brasil leva ao ar no Cena Musical, o acordeonista é acompanhado por Glauco Solter (contrabaixo), Lucas Sangalli (percuteria), Vinicius Araújo (guitarra) e Fábio Cardoso (piano).

Programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que apresenta ao público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A produção com janela semanal traz shows que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira.

O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora pública. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros.

Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical já mostrou nomes consagrados como MPB4, Jards Macalé, Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Gilson Peranzzetta, Geraldo Azevedo e Zé Katimba. Outros astros e talentos da nova geração participam dos próximos programas.

