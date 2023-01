A- A+

Carnaval 2023 André Rio comanda volta do projeto "Ensaios do Carnaval", na Sede do Galo, neste sábado (14) Evento terá entre os convidados os cantores Almir Rouche, Marron Brasileiro e Gustavo Travassos

Após dois anos sem evento devido à pandemia da Covid-19, a Sede do Galo da Madrugada, no bairro de São José, área central do Recife, dá início, neste sábado (14), à 15ª temporada do projeto Ensaios do Carnaval, que ocorrerá nos próximos cinco fins de semana.

O primeiro sábado será comandado pelo cantor e compositor André Rio, que, neste ano, comemora 30 carnavais, e convida artistas para animar o público.

Entre os participantes, estão os cantores Almir Rouche, Marron Brasileiro e Gustavo Travassos, além da sambista Carla Rio e a banda Fulô do Mandacaru.

A noite também conta com a apresentação do Bloco das Ilusões e da Orquestra Cipó de Couro, comandada por Márcio Oliveira.

“Este ano, celebro 30 anos desde que lancei o primeiro frevo, Queimando a Massa, do querido Jota Michiles. É uma data que marca a minha história como cantor de frevo”, afirmou André Rio.

Além do dia 14, os Ensaios de Carnaval também acontecem nos sábados 21 e 28 de janeiro e 4 e 11 de fevereiro. A entrada custa R$ 50 inteira e R$ 25 meia. Há, ainda, mesa para quatro pessoas por R$ 250. Os bilhetes podem ser adquiridos na Sede do Galo ou no Sympla.



Serviço:

Ensaios de Carnaval na Sede do Galo da Madrugada

Quando: Sábado, 14 de janeiro de 2022

Horário: 18h

Local: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, bairro de São José)

Ingressos: 1º Lote: R$ 50 inteira | R$ 25 meia entrada | R$ 250 mesa para quatro pessoas, na Sede do Galo ou no site do Sympla.

Informações: (81) 3224-2899

