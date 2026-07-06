André Rio circula pela Europa com o projeto "Viva Pernambuco"
Projeto passa por Alemanha, Inglaterra e Portugal neste mês de julho
O cantor e compositor André Rio, 'habitué' do Frevo e de outros ritmos pernambucanos, segue em exaltação à cultural local, dessa vez em tour pela Europa com o projeto "André Rio em Canto - Viva Pernambuco 2026".
Criado em 1999, o projeto musical vai ganhar os palcos da Alemanha, Inglaterra e Portugal no decorrer deste mês de julho, ocasião em que a identidade artística do estado será, mais uma vez, compartilhada com o público internacional.
Clássicos da música brasileira também reforçam o repertório, em meio a cantorias que passam pelo maracatu, pela ciranda, por cancioneiro autoral e, claro, pelo Frevo.
Com convidados
O projeto será incrementado também por convidados da música, a exemplo de Paulinho Leite, Luciano Magno e Fábio Valous que se apresentam ao lado de André Rio.
Além deles, a cantautora Madu - pernambucana radicada em Lisboa - também faz participação nos shows.
Programação
ALEMANHA
Domingo, 12 de julho
Festival Samba Coburg
Coburg - Alemanha
INGLATERRA
Quarta-fera, 15 de julho
Tia Maria
Londres - Inglaterra
PORTUGAL
Quinta-feira, 16 de julho
Casa da Música
Porto - Portugal
Sábado, 18 de julho
Fábrica do Braço de Prata
Sexta-feira, 24 de julho
Cascais Jazz Club
Cascais
SERVIÇO
Projeto "André Rio em Canto - Viva Pernambuco 2026" em tour europeu
Quando: a partir do próximo dia 12 de julho
Onde: Alemanha, Inglaterra e Portugal
Informações: @andreriooficial