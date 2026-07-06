André Rio circula pela Europa com o projeto "Viva Pernambuco"

A- A+

O cantor e compositor André Rio, 'habitué' do Frevo e de outros ritmos pernambucanos, segue em exaltação à cultural local, dessa vez em tour pela Europa com o projeto "André Rio em Canto - Viva Pernambuco 2026".



Criado em 1999, o projeto musical vai ganhar os palcos da Alemanha, Inglaterra e Portugal no decorrer deste mês de julho, ocasião em que a identidade artística do estado será, mais uma vez, compartilhada com o público internacional.









Clássicos da música brasileira também reforçam o repertório, em meio a cantorias que passam pelo maracatu, pela ciranda, por cancioneiro autoral e, claro, pelo Frevo.



Com convidados

O projeto será incrementado também por convidados da música, a exemplo de Paulinho Leite, Luciano Magno e Fábio Valous que se apresentam ao lado de André Rio.



Além deles, a cantautora Madu - pernambucana radicada em Lisboa - também faz participação nos shows.



Programação



ALEMANHA

Domingo, 12 de julho

Festival Samba Coburg

Coburg - Alemanha



INGLATERRA

Quarta-fera, 15 de julho

Tia Maria

Londres - Inglaterra



PORTUGAL

Quinta-feira, 16 de julho

Casa da Música

Porto - Portugal



Sábado, 18 de julho

Fábrica do Braço de Prata



Sexta-feira, 24 de julho

Cascais Jazz Club

Cascais



SERVIÇO

Projeto "André Rio em Canto - Viva Pernambuco 2026" em tour europeu

Quando: a partir do próximo dia 12 de julho

Onde: Alemanha, Inglaterra e Portugal

Informações: @andreriooficial







Veja também