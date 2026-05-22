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Cultura+ André Rio celebra o forró nordestino em álbum autoral lançado nas plataformas digitais "Onde o Sol Aprende a Brilhar" traz também faixas assinadas por Alírio Moraes, irmão de André Rio

Em tempos de forrobodó, cantar (e contar) sobre o Nordeste reforça a trajetória de qualquer artista, inclusive aos que, mesmo com trajetórias consolidadas, não heistam em afirmar suas raízes musicais, a exemplo do cantor e compositor André Rio que lançou nas plataformas digitais o álbum "Onde o Sol Aprende a Brilhar" (LAD Records).

Nas faixas, divididas em assinatura com o irmão Alírio Moraes, a sonoridade do Sertão de chão batido e das fogueiras que iluminam os festejos juninos celebram a época e remete à tradição do triângulo, da zabumba e da sanfona.



Em família

Ao lado do irmão, André Rio percorre em músicas suas memórias afetivas - e de família. Desde a avó paterna Dona Linda, por quem foi apresentado ao Rei do Baião Luiz Gonzaga, dentre outros nomes potentes como Marinês e Jackson do Pandeiro.





E é com o xote "Dançado Agarradinho", que chega com videoclipe, que o novo trabalho de André Rio - gravado no Vanutti Estúdio, no Recife - será apresentado rádios afora.



Com o trio pé de serra garantido, com Cezzinha na sanfona, Gilu Amaral na zabumba e percussão, e Bráulio Araújo no baixo, "Onde o Sol Aprende a Brilhar" ganha participação também de Luciano Magno.





SERVIÇO

"Onde o Sol Aprende a Brilhar", de André Rio

Lançamento nas plataformas digitais

Informações: @andreriooficial

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