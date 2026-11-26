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PRÊMIO André Rio receberá medalha na Câmara do Recife por contribuição à cultura pernambucana Com mais de três décadas de carreira fonográfica, o artista construiu um repertório que passa por ritmos como frevo, forró, maracatu, ciranda, baião, samba, bossa nova e MPB

O cantor e compositor pernambucano André Rio será homenageado pela Câmara Municipal do Recife com a Medalha de Mérito José Mariano, uma das principais honrarias concedidas pelo Legislativo municipal. A solenidade está marcada para terça-feira (1º), às 14h, no plenário da Casa José Mariano.

O artista marcou presença em entrevista à Rádio Folha nesta quinta-feira (26), quando falou sobre sua trajetória na música.

Reconhecimento

A homenagem foi proposta pelo vereador Chico Kiko, por meio do Decreto Legislativo nº 1.279/2026, e será realizada em reunião solene presidida pelo vereador Romerinho Jatobá.

O reconhecimento destaca a contribuição de André Rio para a música brasileira, a valorização das manifestações culturais de Pernambuco e a divulgação da produção artística do estado no exterior.

Trajetória

Com mais de três décadas de carreira fonográfica, o artista construiu um repertório que passa por ritmos como frevo, forró, maracatu, ciranda, baião, samba, bossa nova e MPB. Seu primeiro álbum, Modelo do Meu Terno, foi lançado em 1990.

Desde então, lançou trabalhos como Cem Carnavais, Pernambuco Sou, Rapsódia Nordestina, Um Abraço no Frevo e 30 Carnavais. Entre suas músicas conhecidas estão Chuva de Sombrinhas, Me Leva e Viva Pernambuco.

Carnavalesco

A relação com o Carnaval do Recife também ocupa espaço importante em sua trajetória. Filho de Alírio Moraes, compositor ligado à história do Galo da Madrugada, André Rio mantém uma relação de longa data com a agremiação, participando de desfiles e contribuindo com a produção de frevos autorais.

Trajetória

Outro destaque de sua carreira é o projeto Viva Pernambuco, criado com o objetivo de levar a música e as manifestações populares pernambucanas a outros países. Há mais de duas décadas, o cantor realiza apresentações na Europa, com passagens por Portugal, França, Alemanha e Inglaterra.

Ao longo da carreira, André Rio também dividiu trabalhos e apresentações com nomes como Elba Ramalho, Alceu Valença, Moraes Moreira, Nena Queiroga, Spok, Roberto Menescal e Emílio Santiago.

A entrega da Medalha de Mérito José Mariano reconhece, assim, a atuação do artista na preservação e na divulgação da cultura pernambucana, dentro e fora do Brasil.

SERVIÇO

Homenagem a André Rio – Medalha de Mérito José Mariano

Quando: terça-feira (1º), às 14h

Onde: Plenário da Câmara Municipal do Recife – Rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista, Recife

Informações: @andreriooficial

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