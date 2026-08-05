André Rio retorna a Pernambuco após turnê europeia com show especial em Olinda
Cantor reúne convidados como Almério, Luciano Magno, Paulinho Leite e Carla Rio em apresentação que celebra a trajetória do projeto Viva Pernambuco
Depois de uma temporada de apresentações pela Europa, o cantor e compositor André Rio reencontra o público pernambucano no próximo dia 29 de agosto, no Alma Arte Café, em Olinda.
O espetáculo marca o retorno do artista ao estado após a circulação da turnê “Viva Pernambuco 2026”, que passou por palcos da Alemanha, Inglaterra e Portugal, reforçando a proposta de difundir a produção musical pernambucana no exterior.
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A apresentação celebra mais de 25 anos do projeto Viva Pernambuco, iniciativa que acompanha a trajetória de André Rio levando a identidade musical do estado para diferentes países.
No palco, o artista revisita um repertório que reúne frevo, maracatu, ciranda, forró, samba, MPB e canções autorais que marcaram sua carreira.
A noite também será marcada por encontros musicais. André receberá como convidados Almério, Paulinho Leite, Luciano Magno e Carla Rio, reunindo diferentes gerações e estilos da cena pernambucana em um mesmo espetáculo.
Como resume a proposta da apresentação, "é a música pernambucana voltando ao cais, depois de emocionar o mundo".
A programação começa às 16h, com discotecagem de um DJ, enquanto o show principal está previsto para as 18h.
SERVIÇO
Show André Rio – Retorno da Turnê "Viva Pernambuco 2026"
Com os convidados: Almério, Paulinho Leite, Luciano Magno e Carla Rio
Quando: 29 de agosto de 2026, às 18h | Abertura da casa (com DJ): 16h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo - Olinda-PE
Ingressos: A partir de R$ 30, à venda no Sympla
Instagram: @andreriooficial